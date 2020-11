PSV Kampen ziet donkere wolken binnendrijven

Door het coronavirus is alles anders, eigenlijk voor alle sportverenigingen. Ook bij paardensportvereniging PSV Kampen pakken donkere wolken zich samen. Het is steeds moeilijker om het veiligheidscertificaat nog te halen.

PSV-Kampen bestuurslid Herman Kwakkel geeft aan dat de inkomsten beperkt blijven tot de contributies en wat lesgeld. De altijd lucratieve clubkampioenschappen gaan niet door.

PSV Kampen komt niet verder

“Het vervelende is dat wij onze kosten nauwelijks kunnen verlagen. De paarden staan op stal en de mensen komen nog steeds rijden. De rekening voor gas en licht komt gewoon binnen en dat heeft uiteraard gevolgen. Normaal gesproken bouwen we reserves op maar dat lukt nu niet.

“Sterker nog, we komen geen steek verder”, zegt Kwakkel. “PSV Kampen wil verder door te investeren in de accommodatie. “Dat is hard nodig maar kan nu niet. En het indoorseizoen is straks alweer voorbij zonder inkomsten.”

Asbest eraf, zonnepanelen erop

De renovatieplannen liggen er al een tijdje. PSV Kampen sprak daarover vorig jaar al met wethouder Geert Meijering. “Er moet wat gebeuren want het is voor ons steeds moeilijker om het veiligheidscertificaat te halen. Een van onze problemen is de asbest in onze accommodatie.

“We hadden bijna een deal met een energiebedrijf. Die zou een nieuw dak betalen in ruil voor zonnepanelen op het dak. Maar de wet werd opgeschort en er ging een streep door de deal.” De club zoekt nu een helpende hand van de gemeente. “We hebben nooit een euro hulp gehad maar de pacht en de OZB zijn wel weer verhoogd.

Goedkoop geld lenen

Sportwethouder Meijering begrijpt de zorgen van PSV Kampen en wil daar best over praten. “Ik weet niets van plannen met zonnepanelen. Het geld van de gemeente gaat bijvoorbeeld naar het onderhoud van velden. Kleedkamers en velden zijn vaak ons eigendom dus daarvoor is Kampen verantwoordelijk. Dat is anders met de accommodatie van PSV Kampen.

“Maar dat wil niet zeggen dat de gemeente aan de kant blijft staan. De vereniging is welkom om te komen praten. We hebben al aangegeven dat clubs ook goedkoop geld kunnen lenen. En de gemeente kan daarvoor borg staan bij geldverstrekkers”, zo besluit Meijering.

Follow @Allesportzaken

Links Sportzaken.pro Bron Brugnieuws