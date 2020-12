Mondkapjesplicht rond en tijdens het sporten

Vanaf 1 december geldt een mondkapjesplicht in alle openbare en overdekte ruimten. Maar waar en hoe moet u een mondkapje dragen? Een welke mondkapjes zijn al dan niet goed?

Vanaf 1 december 2020 is het dragen van een mondkapje op veel plekken in Nederland verplicht. Maar hoe zit het nou precies met de mondkapjesplicht in de sport?

Vijf basisregels van VWS

Moet ik tijdens het sporten een mondkapje op?

– Nee, tijdens het sporten geldt de mondkapjesplicht niet.

Moet ik een mondkapje dragen bij een binnensport?

– Nee, niet tijdens het sporten. U moet wel een mondkapje dragen voordat u gaat sporten, bijvoorbeeld in de hal. Zodra u klaar bent met sporten, moet u uw mondkapje zo snel mogelijk weer opzetten.

Is het dragen van een mondkapje tijdens het fitnessen verplicht?

– Nee, tijdens het fitnessen niet. U moet wel een mondkapje dragen voordat u de fitnessruimte binnen gaat en nadat u de ruimte verlaat.

Moet ik ook een mondkapje dragen als ik buiten aan het sporten ben?

– Nee. Maar houdt u zich wel aan de algemene regels die gelden rondom en tijdens het sporten.

Ik heb buiten gesport en ga naar het toilet in de sportaccommodatie. Moet ik dan een mondkapje dragen?

– Ja, u moet dan een mondkapje dragen. U bent dan immers binnen.

Protocol dragen mondkapje

Het is mogelijk dat u een vraag hebt over het dragen van een mondkapje bij het binnensporten. In de verschillende sport(specifieke) protocollen is nader aangegeven welk advies er voor het dragen van een mondkapje geldt. Bekijk daarvoor op de protocollen op de website van NOC*NSF. Houdt u er rekening mee dat NOC*NSF de informatie over de mondkapjesplicht in de komende dagen kan aanpassen?

