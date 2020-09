KNVB dreigt vv Erix met een corona tuchtzaak

Han Ressing is voorzitter van vv Erix in Lievelde. Hij weigert de leden te laten spelen uit angst voor een coronabesmetting. Daarop dreigde de KNVB met een corona tuchtzaak.

Vv Erix werkt nauw samen met KSV Vragender . Maar een lid van KSV is besmet met corona en daarom is Ressing extra voorzichtig.

KNVB driegt met corona tuchtzaak

De KNVB vindt dat vv Erix niet volgens de richtlijnen handelt omdat er bij de club geen besmettingen zijn. “De bond dreigde zelfs met een tuchtzaak maar daar maak ik me niet zo druk om”, zegt Ressing. “Op deze manier hoor je niet met je leden om te gaan. Ze maken zich bij de KNVB drukker om de competitie dan de gezondheid van de spelers.”

Geen risico

De jeugd- en vrouwenafdeling van vv Erix werkt samen met vv KSV. Daar is na een buurtfeest een coronabesmetting geconstateerd. KSV nam daarna geen risico en gelastte de wedstrijden van het afgelopen weekeinde af. En vv Erix volgde dat voorbeeld.

Inmiddels zijn er in Vragender al zeven besmettingen en gaat het sportpark op slot. Dus geen competitie in Vragender en ook niet in Lievelde. Want vv Erix voetbalt ook niet in afwachting van een aantal coronatesten van leden.

Wedstrijden inhalen

Met de herfst op komst zal het competitieschema in ieder geval op de schop gaan stelt de KNVB. “We houden rekening met een grillig seizoen waarin met name lokaal het aantal coronagevallen kan oplopen”, zo reageerde KNVB woordvoerder. “We zullen maatwerk moeten leveren om wedstrijden in te halen maar dat lukt in de meeste gevallen wel.”

Overheid is leidend

De KNVB dreigde Ressing met een corona tuchtzaak. “Maar de bond is niet leidend bij een afgelasting”, zo benadrukte de KNVB-woordvoerder. “Dat zijn de richtlijnen van de overheid, de GGD en anders van de burgemeester.”

De bond heeft via de verenigingsadviseurs nauw contact met KSV en Erix. Maar beide clubs houden vast aan de richtlijnen van de GGD NOG. Zij hopen vanaf 21 september weer te kunnen gaan trainen.

