Verdwijnt laatste restje sport in tweede lockdown?

Het aantal besmettingen loopt snel steeds verder op, in Nederland en in de rest van Europa. Het is maar de vraag of premier Rutte op 27 oktober iets anders kan doen dan een tweede lockdown afkondigen.

Begin mei verliep het indammen van het coronavirus steeds beter. De lockdown deed zijn werk . Maar wat doet de tweede golf met het restje sport dat nu nog te zien is?

Een jaar of langer

Een kleine 6 maanden geleden konden wij voorzichtig terug naar een samenleving met minder corona. Dat gaf ook de sport weer een beetje hoop. “Het vrijgeven van grote (sport)evenementen zal pas de laatste stap zijn in de versoepeling”, stelt minister Hugo de Jonge toen.

“Het kabinet zal daarvoor pas groen licht geven zodra er een werkend vaccin beschikbaar is. We hopen natuurlijk dat dat er snel komt. Maar het kan zomaar nog een jaar of langer duren”, aldus De Jonge.

Daling vertrouwen in de aanpak

De tweede golf spoelt over ons land en steeds meer mensen zijn bang dat ook zij het virus oplopen. Zo’n 20 procent van de Nederlanders vreest in de komende tijd een besmetting. Bijna twee maanden geleden was dat nog maar 10 procent.

Het vertrouwen in de aanpak van de overheid is van 80 naar iets meer dan 50 procent sterk gedaald. Veel mensen vinden het belangrijk om thuis te blijven bij gezondheidsklachten. Maar in de praktijk blijkt maar 29% van de mensen met corona-achtige klachten dat ook echt te doen.

Tweede lockdown lijkt onvermijdelijk

De Nederlandse ziekenhuizen lopen snel vol met coronapatiënten en de druk op de IC-capaciteit neemt toe. Bijna de helft van de capaciteit is nu al bezet door coronapatiënten. En anders dan in de eerste golf verslechtert de situatie nu ook in Duitsland snel.

Een uitwijk naar het buitenland als de situatie explodeert, kon in de komende weken dus wel eens lastiger worden. Laten we hopen dat hij de sport wil ontzien maar Rutte heeft eigenlijk nauwelijks speelruimte. Een tweede lockdown, inclusief de sport, lijkt as. dinsdag dan ook bijna onvermijdelijk.

