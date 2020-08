Hoe ver zitten wij nog van een tweede coronagolf af?

Een tweede coronagolf lijkt onvermijdelijk. Als we ons gedrag niet aanpassen komt die golf er zeker. Maar wanneer spreken wij eigenlijk van zo’n golf en wanneer is ingrijpen noodzakelijk?

“De aantallen lopen op maar het is nog te vroeg om te spreken over een tweede golf.” Dit stelt Coen Berends, communicatieadviseur bij het RIVM.

Onduidelijk

Berends: “Het is onduidelijk wanneer je officieel van een tweede golf moet spreken. Twee zaken zijn daarvoor van belang, het aantal besmettingen en het aantal IC-opnames. Als die blijven oplopen is er op een zeker moment sprake van een tweede coronagolf.

Daarvoor moeten de aantallen niet een bepaalde limiet bereikt hebben. Wij volgen nauwlettend het aantal besmettingen en kijken hoe de druk op de zorg toeneemt. Op basis hiervan gaan we al dan niet voorzichtig van een tweede golf spreken.”

Tweede golf of golfje

Wie bepaalt wanneer dat moment is aangebroken, is ook niet duidelijk. “Ik denk dat het RIVM dat aangeeft”, stelt Berends. “Wij zullen met een advies komen om landelijk of lokaal van een tweede coronagolf of -golfje te spreken. Want per regio verschillen de aantallen nogal.”

“Voor ons is het eigenlijk niet zo belangrijk of wij officieel van een tweede golf spreken. Wij kijken naar het oplopen van het aantal besmettingen en de druk op de IC-afdelingen.”

Maar hoe ver zitten we nog van zo’n lokale of misschien landelijke tweede coronagolf? Een belangrijk instrument daarvoor is het coronadashboard. Hierbij staan de ziekenhuis- en ic-opnames, besmettingen en het reproduktiegetal.

Nu nog geen tweede golf

Op dit moment ligt het aantal besmettingen in het westen beduidend hoger dan in het oosten. Koplopers zijn Rotterdam, Amsterdam en West-Brabant met Breda voorop. “De aantallen lopen weliswaar op, zeker in deze drie gebieden. Maar op dit moment is het nog te vroeg om te spreken over een tweede golf.”

