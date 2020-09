Hartschade bij topsporters na corona-infectie

In de VS is een kleine groep Amerikaanse topatleten onderzocht. Dat leverde aanwijzingen op dat het coronavirus het hart kan beschadigen. 4 van de 26 besmette atleten had hartschade terwijl zij vrijwel geen klachten hadden.

screening van topsporters Cardiologen in de VS pleiten voor. Wie namelijk zwaar blijft trainen met een ontstoken hartspier , loopt kans op extra schade.

Verraderlijk ziektebeeld

Nederlandse cardiologen gaan de komende tijd MRI-onderzoek doen bij patiënten die covid-19 hebben gehad. “Een ontstoken hartspier is verraderlijk en geeft lang niet altijd symptomen. Je moet dus systematisch onderzoek doen anders vind je het niet”, zegt de Groningse hoogleraar cardiologie Rudolf de Boer.

De onderzochte Amerikaanse atleten zijn gemiddeld 19 jaar oud. Cardiologen maakten één tot zeven weken na de positieve test, een MRI van het hart. Vier van hen bleken vocht in de hartspier te hebben. Dat duidde op een ontsteking. Bij acht anderen was littekenweefsel zichtbaar. Dat kan duiden op een eerdere ontsteking maar kan ook andere oorzaken hebben.

Uit een Duitse studie onder 100 willekeurige coronapatiënten bleek dat eenderde van hen schade had opgelopen aan de hartspier. Maar de aangetroffen afwijkingen in een veel jongere, topfitte populatie baren hoogleraar De Boer zorgen.

Pompfunctie was in orde

Wat de gevolgen voor de Amerikaanse sporters zijn, is nog onduidelijk. “Hartschade kan zich soms herstellen. Het Duitse onderzoek wordt daarom bij dezelfde groep patiënten herhaald”, zegt Jan Piek, hoogleraar cardiologie in het AMC.

De pompfunctie van het hart was bij alle aangedane atleten nog in orde. Het is dus de vraag hoe relevant deze bevindingen zijn voor de algemene bevolking. “Voor topsporters kan een kleine afwijking gevolgen hebben, maar voor gewone mensen zijn die er mogelijk niet.”

Niet altijd klachten bij hartschade

Een ontstoken hartspier ontstaat vaak door een virus. Met name een darmvirus is een beruchte boosdoener. Bij een klein deel van de patiënten slaagt het immuunsysteem er niet in de infectie te bestrijden. En dat had hartschade tot gevolg. Omdat patiënten niet altijd klachten hebben, wordt de aandoening nogal eens over het hoofd gezien. Daardoor is ook nog niet duidelijk hoeveel patiënten er last van hebben.

