Experimenteren met toeschouwers later stap voor stap

“Vanaf oktober gaan wij experimenteren met toeschouwers in de stadions.” Dat vertelde interim-directeur Jan de Jong van de Eredivisie CV bij Langs de Lijn en omstreken. Het kabinet zou hier achter staan.

Moeten wij met een oplopend aantal corona besmettingen, gaan experimenteren met meer publiek? Of moeten wij verstandig zijn en maar even wachten, zoals bij de US Open?

Minder dan anderhalve meter

“We gaan in de eredivisie en de eerste divisie testen met diverse clubs. We gaan kijken wat er op minder dan anderhalve meter kan”, zo stelde De Jong. Niet het hele stadion maar in een paar vakken, met een mondkapje zoals in het OV.”

“Wij willen dat er meer toeschouwers in de stadions mogen komen. Het nieuwe normaal is niet lange vol te houden dus wij moeten gefaseerd terug naar het oude normaal. Anders blijft een sector zoals de topsport niet overeind.”

Aankloppen voor geld

“Wij moeten terug naar volle stadions, anders valt het betaald voetbal om. Na een jaar zonder publiek en steun is er in Nederland geen betaald voetbal meer. Als de stadions vanaf januari weer vol open mogen, dan kan het betaalde voetbal het redden”, zei De Jong. “Anders zou een fors deel van de clubs in Den Haag moeten aankloppen.” Het is natuurlijk wel de vraag of de politiek dit probleem zou willen oplossen.

Minister de Jonge wil niet experimenteren met toeschouwers

Minister Hugo de Jonge heeft laten weten niet achter de uitspraken van De Jong te staan. In een reactie aan de NOS stelde hij ‘goede afspraken met de KNVB te hebben gemaakt’. “Wij moeten nu dus niet van de lijn afwijken”, aldus De Jonge.

“Later komen er wellicht mogelijkheden om meer publiek toe te laten. Maar dat moet stap voor stap en dat moeten wij samen besluiten.” Volgens de minister is de KNVB ook geen voorstander van het experimenteren met toeschouwers.

