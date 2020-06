Covid 19 kan sporters blijvende klachten opleveren

Mensen die covid 19 hebben gehad, kunnen daar klachten over vermoeidheid aan overhouden. Zij kunnen daar last van krijgen zodra zij weer gaan sporten.

Een groep van covid 19 patiënten zal bij sportartsen terecht gaan komen. Deze artsen kunnen een zinvolle rol spelen bij het verbeteren van hun fysieke belasting.

Covid 19

Sportarts Esther Schoots: “Mensen die covid 19 hebben gehad kunnen daar last van houden zodra zij weer gaan sporten. De vereniging van sportartsen werkt nu aan een handleiding om deze groep te begeleiden.”

“Die covid 19 groep zal zich de komende weken en maanden gaan melden. Ons vak is om niet alleen gezonde mensen bij het sporten te begeleiden. Wij willen ook mensen die verminderd belastbaar zijn, aan het bewegen krijgen.”

Nieuwe fase in de coronacrisis

“Het is voor ons een nieuwe fase in de coronacrisis. Zij stapte medio maart over op digitale consulten. “Voor klachten over het bewegingsapparaat bleken wij patiënten op deze manier goed te kunnen helpen. Maar bij klachten zoals overtraindheid of kortademigheid was dat lastiger. Zulke patiënten moet je live zien om bijvoorbeeld een inspanningstest te kunnen doen.”

Sinds begin mei zien de sportartsen bij SMA Utrecht mensen weer live. “Maar het beeldbellen houden wij gedeeltelijk aan, met name voor herhalingsconsulten.” Zij voert sinds begin juni op beperkte schaal weer inspanningstesten uit. “Daar waren wij namelijk mee gestopt.”

Mondkapjes en spatmaskers

“Sporters die via een inspanningstest willen weten hoe ze ervoor staan, doen wij nog niet. Wij voeren wel testen uit bij mensen die door hun huisarts zijn doorverwezen. In een goed geventileerde ruimte en met mondkapjes en spatmaskers op. Het bijzonder aan deze periode is dat mensen zich meer bewust zijn van het belang van een goede leefstijl.”

