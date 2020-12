Besmettingscijfers nog te hoog voor versoepeling

Sportminister Tamara van Ark wil op dit moment de coronamaatregelen in de sport nog niet versoepelen. Zij deelde de commissie sport in de Tweede Kamer mede dat zij de besmettingscijfers nog te hoog vindt.

Het sportdebat in de Tweede Kamer stond in het teken van eventuele versoepeling van de maatregelen.

De KNVB lanceerde onlangs Plan B om tijdens corona te kunnen blijven voetballen. Het plan is bedoeld om het amateurvoetbal door de pandemie te loodsen. Tijdens het debat kon de amateursport op bijval rekenen van veel Kamerleden.

Velen van hen riepen minister Van Ark op om meer maatwerk in de sport toe te laten. Maar de minister wil de corona-maatregelen voor de sport nu echt nog niet versoepelen. Zij vindt de afname van de besmettingscijfers domweg nog niet goed genoeg.

Ook de financiële situatie van de sportclubs kwam ter sprake want die lopen dit jaar veel kantine-inkomsten mis. Zij vrezen bovendien dat zowel de sponsors als de leden de clubs niet lang meer zullen blijven steunen. De sportwoordvoerders stelden ook dat de financiële regelingen voor de sport nu veel te complex zijn.

De woordvoerders drongen aan op een simpelere regeling ter compensatie van de getroffen clubs. De minister beloofde alles in het werk te stellen om de regeling zo snel mogelijk vereenvoudigd beschikbaar te stellen.

De overheid stelt in februari 2021 de TASO II regeling (tegemoetkoming amateursportorganisaties) en TVS II regeling (tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties) weer beschikbaar. In totaal is voor deze twee regelingen 60 miljoen euro beschikbaar.

