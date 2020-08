Covid 19 protocol FA voor opzettelijk hoesten

Erg fris is het niet maar spelers rochelen wat af op het veld. Daar bemoeit de arbitrage zich niet mee. Maar voor hoesten in het gezicht van een tegenstander heeft de FA nu een Covid 19 protocol opgesteld.

De FA wil voorkomen dat voetballers in Engeland een tegenstander of scheidsrechter in het gezicht hoesten. Daarvoor moet een speler rood kunnen krijgen, zo schrijft de voetbalbond.

Covid 19 protocol

De Engelse voetbalbond heeft voor de arbitrage een Covid 19 protocol opgesteld. Het uitgangspunt hiervoor zijn de maatregelen waarmee de Britse overheid probeert om de verspreiding van Covid-19 te voorkomen. De KNVB heeft voor het amateurvoetbal al sinds 1 juli een Covid 19 protocol.

“Het is goed mogelijk dat een arbiter er zeker van is dat iemand met opzet in iemands gezicht hoest. Daar moet hij of zij tegen kunnen optreden”, aldus de FA. De bond vindt zulk gedrag een overtreding waarvoor een scheidsrechter rood moet kunnen trekken.

Geel of rood

Geel zou volgens de FA in sommige gevallen ook kunnen volstaan. Als een speler zonder opzet moet hoesten, dan hoeft er niet per se een straf te volgen. Dat geldt ook voor spugen op de grond. Dat is volgens de bond overigens ook iets dat spelers zoveel mogelijk moeten laten.

Het is een taak van de scheidsrechter om de spelers op hun gedrag te attenderen. Voor spugen richting een tegenstander of de arbitrage staat al wel een rode kaart als straf.

Spel snel hervatten

De FA heeft alle voorschriften die de afgelopen weken al golden nu vastgelegd in een protocol. Hierin staan ook de straffen die zij kunnen uitdelen. De scheidsrechter moet spelers in situaties zoals hoekschoppen en vrije trappen, het spel zo snel mogelijk laten hervatten.

Dit is om te voorkomen dat spelers lang bij elkaar in de buurt staan. Bij het vieren van een goal moeten spelers contact zoveel mogelijk vermijden. Maar als dat wel gebeurt, dan mag de arbiter dat niet als overtreding zien.

Follow @Allesportzaken