Coronavirus bedreigt Olympische Spelen en F1

Het organisatiecomité van de Olympische Spelen in Tokyo, maakt zich zorgen over het nieuwe coronavirus. Voorzitter Toshirō Mutō hoopt dat het probleem niet teveel invloed krijgt op het evenement.

“Ik maak me echt zorgen en hopelijk komt er zo snel mogelijk een oplossing. Deze corona uitbraak kan de Spelen behoorlijk beschadigen”, zei Mutō tijdens een bijeenkomst in Tokyo.

Coronavirus

Aan het coronavirus, dat uitbrak in de Chinese stad Wuhan, zijn inmiddels al 493 mensen overleden. Ruim 24.000 van de mensen die besmet zijn bevinden zich in China. Maar het virus raakt inmiddels ook al ruim 200 personen in de rest van de wereld.

Een Olympisch boxtoernooi stond oorspronkelijk van 3 tot 14 februari gepland in Wuhan. Maar vanwege de uitbraak van het coronavirus is dit verplaatst. De Boxing Task Force besloot al op 24 januari jl. om het evenement in het belang van de atleten, naar Jordanië te verplaatsen.

Cruiseschip voor de Japanse kust

Extra slecht nieuws voor de Olympische organisatie is dat het virus ook Japan heeft bereikt. In de nacht van 4 op 5 februari is bij tien mensen het virus vastgesteld op een cruiseschip voor de kust van Yokohama.

Het gevolg is dat minstens 3.700 passagiers in quarantaine moeten blijven. De kans is groot dat nog veel meer mensen op het schip zijn besmet. Tot nu toe is namelijk nog maar een klein deel van de mensen aan boord getest.

Coronavirus ook bedreiging voor F1

Langzaam maar zeker krijgt het coronavirus ook invloed op sportevenementen. Op 2 februari is al een streep gezet door de Chinese Formule E-race van maart as. En mogelijk gaat ook het raceweekend in de Formule 1, dat in april in Sjanghai op het programma staat, niet door.

Follow @Allesportzaken