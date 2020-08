Moeten coronarichtlijnen clubs worden aangescherpt?

Op 17 augustus bleken drie spelers bij vv Gilze met corona besmet. Op de 18de waren dat er zes bij vv Cluzona. Zijn de huidige coronarichtlijnen wel afdoende want de competitie is nog niet eens gestart?

Heel vv Gilze is op slot maar vv Cluzona gaat gewoon door. Alleen de besmette (jeugd)spelers én de rest van het elftal zitten de komende twee weken in

“Het aanscherpen van de richtlijnen is niet aan de orde”, stelt Theo Weterings. Hij is voorzitter van de Veiligheidsregio MWB en burgemeester van Tilburg. “De huidige regels zijn vooralsnog voldoende.”

“Gemeenten kunnen in overleg met de clubs wel extra maatregelen nemen. De besmettingen die tot nu toe bij clubs zijn geconstateerd zijn vooral in de privé-sfeer ontstaan. Tijdens feestjes of barbecues.”

Ook de GGD West-Brabant volgt de huidige coronarichtlijnen voor sportclubs. “Het is aan de clubs om actie te ondernemen en daar de gemeenten spelen daarbij ook een rol”, stelt woordvoerder Jeroen Polman.

Ook het ministerie van VWS ziet nu geen aanleiding om de maatregelen aan te scherpen. De veiligheidsregio en het ministerie overleggen doorlopend en het is aan de veiligheidsregio om opvallende zaken te signaleren.

– op het sportveld hoeven sporters bij contactsporten geen afstand tot elkaar te houden, ongeacht hun leeftijd;

– buiten het sportveld moeten sporters van 18 jaar en ouder wel 1,5 meter afstand houden tot elkaar;

– sporters tot 18 jaar hoeven die 1,5 meter niet aan te houden. En niemand hoeft afstand te houden van kinderen t/m 12 jaar.

In de kantine moet iedereen zitten. Reserveren en een gezondheidscheck zijn verplicht. Een club kan de gasten vragen om hun naam, 06-nummer en e-mailadres op te geven. Die kan de GGD dan eventueel gebruiken voor een bron- en contactonderzoek.

Bij binnensporten mogen maximaal 100 toeschouwers toekijken vanaf een vaste (zit)plaats. Zijn er meer dan 100 toeschouwers, dan zijn een reservering en een gezondheidscheck verplicht. Bij buitensporten mogen maximaal 250 toeschouwers komen kijken vanaf een vaste (zit)plaats. Bij meer dan 250 toeschouwers zijn dan ook een reservering en een gezondheidscheck verplicht.

Follow @Allesportzaken