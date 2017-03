Focus liever op conditie en gezond eten i.p.v. op afvallen

Mensen met overgewicht proberen vaak (tevergeefs) meer te bewegen en minder te eten. Maar het helpt niet echt om te gaan sporten met een lichaam dat het qua conditie doorgaans aflegt tegen anderen. “Kunnen wij daarom niet beter gewoon doen waar we goed in zijn?”, zegt bewegingswetenschapper Gill ten Hoor.

Door inzichten uit de biologie en de psychologie te combineren, hebben Maastrichtse wetenschappers een nieuwe methode ontwikkeld om overgewicht bij jongeren te bestrijden.

Focus ligt te vaak op afvallen

Volgens onderzoek Ten Hoor, die op het project hoopt te promoveren, ligt de focus te vaak op afvallen. “Belangrijk is dat de verhouding tussen spiermassa en vet verbetert. En dat kan wanneer jongeren nog in de groei zijn ook bereikt worden met een gelijkblijvend gewicht.”

Meer vet, dus meer spieren

Jongeren met overgewicht hebben meer vetmassa maar meestal ook meer spiermassa dan leeftijdsgenoten met normaal gewicht. Ze zijn sterker en dat betekent dat zij met krachttraining beter presteren dan anderen. “En als je ergens goed in bent, dan werkt dat motiverend”, stelt Ten Hoor.

Voorstudie

Uit een voorstudie onder 70 studenten in het voortgezet onderwijs, bleek inderdaad dat zwaardere studenten meer spiermassa hadden. Zij bleken bovendien sterker te zijn dan hun medestudenten en ook beter in krachtoefeningen. En zij vonden krachttraining ook leuker dan hun klasgenoten.

Tweede onderzoek

In een tweede onderzoek kregen leerlingen van 6 VMBO scholen tijdens gym een programma met krachtoefeningen. Zij kregen ook een paar lessen om hun motivatie voor meer bewegen te verbeteren. Op 7 andere scholen werd les gegeven zoals altijd. Binnenkort wordt bekend of de jongeren die extra krachttraining kregen, een betere lichaamssamenstelling ontwikkelden.

Conditie en gezond eten

Gill: “Jongeren met overgewicht moeten kunnen zien dat zij met sport ergens beter in zijn dan hun leeftijdsgenoten. En dat kan vrij simpel via sportlessen. “De focus moet niet liggen op afvallen maar op gezond eten en het verbeteren van de conditie. Voeg daar krachttraining aan toe, dat is juist voor mensen met overgewicht leuk om te doen.”

