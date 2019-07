Heerlijk natuurlijk, die zomerse temperaturen. Maar hoe meer het kwik stijgt, hoe groter het feest voor de legionella bacterie. En de zomerstop valt bij veel sportclubs natuurlijk tijdens de warmste maanden.

Een legionella besmetting wordt meestal duidelijk door griepachtige verschijnselen. Maar soms veroorzaakt de bacterie longontsteking, met name bij mensen met minder weerstand.

Stilstaand water

De legionella bacterie komt altijd al in de grond en het water voor. En zolang water niet te warm is en maar blijft stromen, is er niets aan de hand. Maar zodra het water wordt, neemt de kans op een legionellabesmetting toe.

In stilstaand water vermenigvuldigt de bacterie zich razendsnel. En als het water zo’n 40 graden is, verdubbelt het aantal bacteriën zelfs eens per twee uur. De bacterie nestelt zich dan aan de binnenkant van de leidingen.

Het is gek genoeg, wel veilig om dit water te drinken. Maar zodra het bijvoorbeeld via een douche, in de lucht terecht komt, dan komt ook de bacterie vrij. En zo kan iemand besmet raken.

Veteranenziekte

Legionella leidt in de meeste gevallen tot wat milde, griepachtige klachten. Iemand wordt er verkouden door, misselijk of krijgen wat last van diarree. En die klachten gaan meestal na een paar dagen weer over.

Maar bij Old Stars of mensen met minder weerstand, kan de bacterie longontsteking of de veteranenziekte veroorzaken. Deze mensen krijgen last van hoofdpijn, griepachtige verschijnselen en kortademigheid.

Als een arts de ziekte maar op tijd ontdekt, is deze goed te behandelen. Maar blijft de ziekte te lang onontdekt, dan is de afloop soms zelfs dodelijk.

Maatregelen tegen legionellabesmetting

Sporters lopen dus kans op legionellabesmetting wanneer zij kranen of douches na de vakantie weer open zetten. Accommodatiebeheerders doen er dus goed aan om deze goed door te laten stromen voordat sporters deze weer gaan gebruiken. Het RIVM geeft antwoord op de meeste vragen over de omgang met legionella.

