Certificaat voor een gezondere sportkantine HVA Assen

De Drentse hockeyvereniging HVA behaalde het Team:Fit certificaat voor een gezondere sportkantine. HVA mag zich nu de vijfde gezondere sportkantine in Drenthe noemen.

Onder begeleiding van een Team:Fit coach paste HVA het kantine aanbod aan. Bezoekers kunnen binnenkort kiezen voor bijvoorbeeld een volkoren broodje maar ook uit diverse smaken sportwater.

Naast de chips staat zoute popcorn als gezonder alternatief en Optimel i.p.v. Chocomel of Fristi. Ondanks de mooie alternatieven blijven de frituur en de biertap gewoon. Zo is er voor ieder wat wils.

Ook sponsor Rabobank was nauw betrokken bij de omslag van HVA. De bank wil bij de clubs die zij sponsort, een vitale leefomgeving stimuleren. Daarvoor heeft de bank ook de samenwerking met Team:Fit gezocht. Er is zodoende al met 15 sportclubs contact gelegd.

De Rabobank is er trots op dat HVA een certificaat voor een gezondere sportkantine ontvangt. HVA is de vijfde Drentse club die zich een Team:Fit-vereniging mag noemen en de eerste gecertificeerde hockeyclub. HVA koos er anderhalf jaar geleden al voor om geheel rookvrij te zijn.

De gemeente Assen doet al sinds 2014 met Team:fit van JOGG mee. Assen zet zich ook in voor meer aandacht voor voeding, sport en bewegen in de wijken in de stad. “Wij vinden het belangrijk dat clubs waar veel kinderen komen, een gezondere keuze bieden”, aldus een woordvoerder.

Clubs die ook een certificaat voor een gezondere sportkantine willen halen, kunnen zich bij Team:Fit aanmelden. Dat kan ook als zij aan de slag willen met een rookvrij sportterrein of verantwoord alcoholgebruik. Want ook daar helpt Team:fit graag mee en deze hulp kost helemaal niets.

