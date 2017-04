Mag je na een hartinfarct eigenlijk (weer) gaan sporten?

Een acuut hartinfarct is een zeer ingrijpende gebeurtenis in iemands leven. In Nederland overlijden er jaarlijks geleidelijk minder mensen aan, maar toch nog steeds zo’n 5.000. Maar als je infarct overleefd, wanneer mag je dan eigenlijk (weer) gaan sporten?

verstopping van een hartkransslagader Een hartinfarct of hartaanval is een. Een deel van de hartspier beschadigt en sterft af. Maar dat wil niet zeggen dat iemand daarna niet meer kan (gaan) sporten.

9,7 miljoen sportende Nederlanders

Nederland sport en beweegt als nooit tevoren. Zo’n 63% van de Nederlanders sportte in de afgelopen maand januari minstens 4 keer. Dat komt overeen met het ongekend hoge aantal van circa 9,7 miljoen mensen. Dat resultaat is mede te danken aan de inspanningen van NOC*NSF en de sportbonden om te werken een zo hoog mogelijke sportdeelname.

Bewegen en nog eens bewegen

Wij krijgen doorlopend de boodschap te bewegen, te bewegen en nog eens te bewegen. Wij weten wat de kans op een hartinfarct vergroot. Roken bijvoorbeeld maar ook hoge bloeddruk, een verhoogd cholesterol gehalte en diabetes. Maar ook overgewicht en langdurige stress helpen niet, net zo min als erfelijke factoren. Voldoende redenen dus om te blijven bewegen.

Het gaat gelukkig steeds beter

Twintig jaar geleden overleden er nog ruim 15.000 Nederlanders aan een acuut hartinfarct. Tien jaar later, in 2005, was dit aantal geslonken tot 9.500 en dit jaar komen wij uit op of iets boven de 5.000. Het gaat gelukkig dus wel steeds beter, maar 5.000 slachtoffers is nog altijd 5.000 slachtoffers teveel.

Gewoon weer gaan sporten

Na ontslag uit het ziekenhuis adviseert een fysiotherapeut hoe een inspanning weer kan worden opgebouwd. Ook worden de grenzen aangegeven m.b.t. bewegen en sporten en de belastbaarheid van het hart. En ondanks de ernst en de impact van een hartinfarct kunnen de meeste mensen aan het einde van een revalidatietraject gewoon (weer) gaan sporten en bewegen.

