Cardiosport Rijnmond maakt van (ex-)hartpatiënten sporters

Ada Molenaar kreeg ruim 20 jaar geleden een hartinfarct waardoor haar leven op z’n kop werd gezet. Na een operatie knapte zij weer op en kreeg zij het advies om haar conditie te verbeteren. Daarvoor is zij binnen gelopen bij Cardiosport Rijnmond in Vlaardingen.

“Na een infarct en revalidatie weet je toch niet of je zomaar kunt gaan sporten”, zegt Molenaar. “Ik werd verwezen naar Cardiosport Rijnmond, een sportclub voor mensen met hart- en vaatziekten.”

Bewijs van goedkeuring

“Hier ben ik in een veilige omgeving begonnen aan de opbouw van mijn lichamelijke conditie en aan mijn gedeukte zelfvertrouwen. Die beslissing heeft mij weer ‘in het leven’ gezet. Met een bewijs van goedkeuring mag je aan de slag. Bij Cardiosport Rijnmond was ik in goede handen want verantwoord bewegen is hier het uitgangspunt.

Iedereen heeft hetzelfde meegemaakt

“Je sport één of twee keer per week onder professionele begeleiding en met lotgenoten. Als het niet lekker gaat doe je gewoon rustig aan of ga je op een hometrainer een stukje fietsen. Overal wordt rekening mee gehouden. Het is heerlijk om tijdens het sporten met iemand te praten die begrijpt hoe je je voelt. Iedereen heeft immers hetzelfde meegemaakt”, vertelt Molenaar.

Ex-hartpatiënten toernooi

“Vijftien jaar geleden is een recreatieve volleybalgroep ontstaan dat ook deelneemt aan een toernooi voor ex-hartpatiënten. De ervaringen van het team zijn geweldig en smaken naar meer. Steeds meer clubs uit deze doelgroep hebben zich aangemeld en wij doen jaarlijks al met acht toernooien mee.”

Heel bijzonder

Om de contributie een beetje betaalbaar te houden krijgt Cardiosport Rijnmond ook steun van bedrijven en particulieren. En Cardiosport heeft in 2015 voor het eerst ook zelf een volleybaltoernooi georganiseerd. “Dat was geweldig. Het is bijzonder om te zien dat sporters die eerst ex-hartpatiënt waren, nu fanatieke volleyballers zijn geworden”, besluit Molenaar.

