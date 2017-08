Positief effect cafeine vooral tijdens duurinspanning

Cafeine zit in vele voedingsmiddelen zoals in koffie, thee, cola, chocolade en energiedranken. Tot 2004 stond de stof op de WADA-lijst met verboden middelen. Maar het is er weer vanaf gehaald omdat het zo vaak voorkomt.

de alertheid en de reactietijd Cafeine stimuleert het centrale zenuwstelsel en beïnvloedt de stofwisseling in de spieren. Het verhoogten zou sport prestaties dus kunnen beïnvloeden.

Duurprestatie

Sporters die 3 tot 6 milligram cafeine per kilo lichaamsgewicht innemen (3 tot 6 koppen koffie), zijn 1,5% sneller bij een inspanning van meer dan 20 minuten. Bij van meer dan 30 minuten is dat zo’n 3%. Uit onderzoek bleek ook dat er sporters zijn die al na een geringere inname, hun prestatie kunnen verbeteren.

Balsporters

De positieve effecten van cafeïne voor een kortdurende inspanning zijn minder duidelijk. Uit een uitgebreide literatuurstudie blijkt dat balsporters zeer waarschijnlijk wel baat hebben bij cafeïne. Er zijn ook aanwijzingen dat kauwgom met cafeine de explosieve prestatie zoals tijdens een eindsprint kan verbeteren.

Hoe te gebruiken

Sporters die éénmalig een uur voor de inspanning via voeding of een supplement, cafeine innemen, kunnen hun prestatie verbeteren. De wijze van innemen is niet van invloed op het effect. Meer dan 6 milligram per kilo lichaamsgewicht innemen lijkt geen zin te hebben maar lijkt wel de kans op bijwerkingen te vergroten.

Lang bestond het idee dat mensen die normaal gesproken veel koffie drinken, geen baat zouden hebben bij de inname van extra cafeine. Maar de meerderheid van de onderzoeken lijkt te suggereren dat ook koffiedrinkers van deze stof beter gaan presteren.

Bijwerkingen

De inname van het middel kan nadelige bijwerkingen hebben zoals slapeloosheid, hoofdpijn, rusteloosheid, een versnelde hartslag of hartritme stoornissen. Bij meer bijwerkingen dan positieve effecten, is gebruik natuurlijk af te raden.

Conclusie

Een positief effect van de stof valt vooral te verwachten tijdens een duurinspanning. Het is verstandig om eens in een training uit te zoeken wat de inname van cafeine doet met de prestaties van een atleet. Vraag een voedingsdeskundige of sportdiëtist om de beste dosering om een optimaal cafeine gebruik te bereiken.

Follow @Allesportzaken