Burgemeesters kunnen eventueel voetbalfans weren

Het beperkt supporters toelaten tot wedstrijden in het betaald voetbal, staat door de opmars van het coronavirus onder druk. Burgemeesters van speelsteden en voorzitters van veiligheidsregio’s kunnen besluiten om voetbalfans te weren.

Bij een verdere toename van het aantal besmettingen kunnen maatregelen ook landelijk invoeren. Dat stelde premier Mark Rutte op 6 augustus jl. Hij noemde de openbare training van Feyenoord deze week als verkeerd voorbeeld.

“De supporters zongen hartstochtelijk en dat is tegen de regels”, zei Rutte. “Ik kan me voorstellen dat burgemeester Aboutaleb op een gegeven moment ingrijpt. Hij zou kunnen besluiten om het aantal supporters te beperken of voetbalfans zelfs te weren.”

Amsterdam verleende geen vergunning voor het toelaten van fans bij het oefenduel van Ajax tegen RKC Waalwijk. Ajax hoopte 9.000 fans mee te kunnen laten genieten maar dat gaat dus niet door.

Eind juni versoepelde het kabinet de maatregelen rond corona. BVO’s zouden dan in september weer met publiek kunnen spelen. In de aanloop naar de start kunnen clubs nu experimenteren met de maatregelen.

De 1,5-meter regel speelt daarbij een grote rol. Spreekkoren en gezang zijn taboe vanwege het risico op verspreiding van het virus. “Als de fans die toch inzetten, dan moet de boel weer dicht”, zei Rutte al in juni.

De KNVB heeft een Deltaplan met protocollen opgesteld. Hiermee kunnen gemeenten als dat nodig is het aantal fans op- en afschalen. “De continu├»teit van de competities komt hierdoor niet in gevaar en gemeenten kunnen al dan niet voetbalfans weren”, aldus de KNVB.

“Dankzij de maatregelen van de clubs, zou de kans op besmetting minimaal moeten zijn. De bezoekers moeten natuurlijk wel oog houden voor de regels die de verspreiding van het virus tegengaan.”

