Buiten spelen en sporten is gezond voor kinderen

De meeste jonge brildragers krijgen tussen hun 5de en 10de jaar slechtere ogen. Maar kinderen die vaak buiten spelen, blijken minder kans te hebben om later aan een bril te moeten. Ieder uur extra in de buitenlucht per week verkleint hun kans met 2%.

Voor bijziendheid kan een genetische reden bestaan. Maar ook het langdurig kijken naar dichtbij zijnde objecten zoals een scherm, kan bijziendheid veroorzaken.

Buiten spelen helpt

Buitenlucht kan helpen tegen het ontstaan van bijziendheid, zo ontdekte het Centre for Eye Research in Australië. Het scherpstellen op objecten op meerdere afstanden, kan daaraan bijdragen. Maar ook de hoeveelheid licht die op het oog valt kan een rol spelen.

Groen is goed voor ADHD-kids

Maar goed zien is niet het enige positieve punt van buiten spelen. Kinderen met ADHD blijken ook rustiger te worden als zij in een groene omgeving zijn. Tot die conclusie zijn onderzoekers van de University of Illinois (VS) gekomen.

Het maakt niet uit of dat groen een sportveld, trapveldje, achtertuin of een bosje is. De hyperactiviteit van ADHD-kinderen neemt af zodra zij ook maar een klein beetje natuur zien.

Minder allergie

Zelfs allergie komt minder voor bij kinderen die buiten veel tijd op klimrekken, sportvelden en in zandbakken doorbrengen. Als het lichaam tijdens de kindertijd te maken krijgt met veel ziekteverwekkers, dan kan het flink ‘oefenen’. Het is dan later beter toegerust om gezond te blijven.

Meer bacteriën, meer weerstand

Vooral in de eerste zes levensjaren moeten er veel zandtaartjes worden gebakken. Uit het Deense onderzoek blijkt dat kinderen die veel in een zandbak speelden, bijvoorbeeld minder last kregen van astma en allergieën. Zij hadden meer bacteriën in hun darmen die voor meer weerstand zorgden, zo bleek uit tests.

