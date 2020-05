Drie redenen om te blijven sporten met Parkinson

Sporten is gezond en helpt om fit te blijven. Ook voor mensen met Parkinson is het goed om te blijven sporten. Hieronder staan drie redenen waarom blijven sporten met Parkinson zo belangrijk is.

Uit onderzoek door het Radboud UMC bleek dat beweging en sport een positief effect heeft op patiënten met Parkinson. Lichamelijke activiteit is positief voor de motoriek maar ook voor de balans en het lopen. Op de website ‘Verder met Parkinson’ staan de sporten die geschikt zijn voor mensen met Parkinson.

Regelmatig sporten levert direct en indirect positieve effecten op. De conditie verbetert al direct. Het bevordert de stoelgang en vermindert obstipatie, een veel voorkomende klacht bij de ziekte van Parkinson.

Een indirect effect van sporten is dat het helpt om hart- en vaatziekten maar ook suikerziekte te voorkomen. Ook hebben actieve mensen minder last van botontkalking en een lager risico op een botbreuk na een val. Wie regelmatig beweegt kan de risico’s verminderen voor de gezondheid.

Onderzoeken bij gezonde mensen tonen aan dat sporten voor positieve veranderingen in de hersenen zorgt. Sport zorgt ook voor de aanmaak van meer bloedvaatjes in de hersengebieden die actief zijn tijdens het sporten.

Maar sporten zorgt er ook voor dat de verbindingen tussen zenuwcellen versterken. Hierdoor communiceren zij effectiever met elkaar. En precies deze hersengebieden nemen bij ouderen en mensen met Parkinson, in omvang af.

Er is echter meer onderzoek nodig naar de effecten van sporten op de hersenen van mensen van Parkinson. Maar er zijn al wel aanwijzingen dat zich bij Parkinson patiënten net zo goed positieve veranderingen voordoen in de hersenen.

