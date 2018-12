De zorgverzekering en de keuze van een sportarts

De meeste voetballers lopen wel eens een blessure op. Spelers van FC Utrecht bijvoorbeeld, worden dan behandeld door sportartsen van het UMC. Maar als je zelf naar een sportarts wilt, hoe zit het dan met je zorgverzekering?

Van veel zorgverzekeraars mag je met een blessure niet zonder meer naar een willekeurige sportarts lopen.

De sportarts

Een gescheurde enkelband, een pijnlijke knieblessure of een liesbreuk zijn maar een paar voorbeelden van blessures die je met sporten of trainen kunt oplopen. De huisarts verwijst zo’n blessure vrijwel altijd door naar een sportarts.

Als je vanwege een blessure trainingen en/of wedstrijden hebt gemist, dan is het goed om bij een sportarts langs te gaan. Ook kun je bij hem of haar terecht met vragen over de spierbelasting, training of prestatieverbetering.

Maar of de kosten voor behandeling worden vergoed, hangt af van de verzekeringspolis die is afgesloten.

Basiszorgverzekering

Een zorgverzekeraar vergoedt het consult van een sportarts voor een blessure-advies vanuit de basiszorgverzekering. De kosten hiervan gaan wel van het eigen risico af.

Maar soms is aanvullend onderzoek nodig. Net als het consult van de sportarts, valt dit onderzoek onder de basiszorgverzekering. Ook de kosten hiervan vallen onder het verplichte eigen risico.

Aanvullende zorgverzekering

Voor keuringen, advies en vergelijkbare onderzoeken is geen verwijzing van de huisarts nodig. Maar een consult van een sportarts kan soms niet voldoende zijn. Misschien wil je ook een sportmedische keuring, blessure- of preventief advies.

Die worden niet vanuit de basiszorgverzekering maar wel vaak vanuit een aanvullende zorgpakket vergoedt. Dit is afhankelijk van de verzekeraar en de aanvullende zorgverzekering waarvoor is gekozen.

Voorwaarden

Als je naar een sportarts gaat wil je weten of een behandeling wel vergoed wordt. Van veel zorgverzekeraars mag je niet zonder meer naar een sportarts gaan. Die moet vaak bij de FSMI zijn aangesloten. Check dus altijd vooraf hoe vergoeding bij jouw zorgverzekering is geregeld.

