Zijn clubartsen te betrokken om objectief te beslissen?

Het uitvallen van Jan Vertonghen tijdens Ajax tegen de Spurs maakte veel discussie los. Hij speelde na een botsing met Toby Aldeweireld nog even door, maar moest er toch met vermeend hersenletsel af.

Clubartsen niet onafhankelijk

Spelanalist Johan Derksen uitte flinke kritiek op de clubartsen die volgens hem niet onafhankelijk zijn. Zij nemen altijd teveel risico en zijn ook een beetje supporters geworden. Zij hebben zoiets van ‘er kan meer dan er eigenlijk kan’, zegt Derksen. Martijn Rosdorff checkt of die uitspraak klopt.

Hoogleraar neuropsychologie Erik Scherder keek ook en verbaasde zich over de werkwijze van de clubartsen. “Ik dacht meteen: die moet van het veld want het risico is te groot. Je moet bij twijfel het zekere voor het onzekere nemen.”

Als een elastiekje

Scherder legt uit wat er met de hersenen gebeurt bij een harde botsing zoals tussen Vertonghen en Alderweireld. “Vaak draait het hoofd. Dan is het risico groot dat de zogeheten witte stof in de hersenen als een elastiekje oprekt.”

“Dat kan grote gevolgen hebben voor de concentratie, de aandacht en de coördinatie. Naar mijn mening had hij er gewoon direct af gemoeten.”

Eerste inschatting

Frank Backx, voorzitter van de Vereniging voor Sportgeneeskunde, is wat genuanceerder dan Scherder. Hij wil het dan ook geen fout noemen van de Spurs-dokter. “Hij maakte in een split second een eerste inschatting. Dan stel je soms pas in tweede instantie de juiste diagnose.”

Sportsocioloog Agnes Elling sloeg de wetenschappelijke literatuur erop na. “Wij weten dat sportartsen ethische dilemma’s kennen en het is ook lastige materie. Maar om nou te zeggen dat clubartsen altijd voor het belang van de club kiezen? Dat zou ik, op basis van de literatuur die ik ken, niet zo stellen.”

