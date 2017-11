Vallen is jonge sporters heel goed te leren

In 2016 werden 121.000 sportblessures op een Spoedeisende Hulp afdeling (SEH) behandeld, zo blijkt uit cijfers van VeiligheidNL. Meer dan 50% van de geblesseerde sporters bleek tussen 4 tot 18 jaar oud.

De belangrijkste oorzaak van sportblessures bij jongeren is vallen, van een hoogte, door een sprong, door struikelen of door zwikken.

Alle sporttakken

Vallen is ook bij jongeren de belangrijkste oorzaak van blessures. Bijna 60% van hen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar, raakte geblesseerd door een val. Blessures door vallen komen in bijna alle sporttakken voor en niet uitsluitend bij voetbal, paardrijden, hockey of tijdens de gymles.

Motorische ontwikkeling

Waar gesport wordt, wordt ook gevallen. Maar een goede motorische ontwikkeling speelt zeker een rol bij het voorkomen van vallen. Daaraan kan het beoefenen van meerdere sporten en buitenspelen bijdragen.

Vallen kun je leren

Een val hoeft niet direct tot letsel te leiden want vallen kun je ook leren. De blessures waar jongeren tot 18 jaar het vaakst aan werden behandeld, waren fracturen aan pols, hand of vingers. Kinderen vangen een val doorgaans met deze lichaamsdelen op. Door hen te leren om te vallen, kunnen de gevolgen beperkt worden.

Voetbal en gym

Het aantal SEH-behandelingen door sportblessures maakt 18% uit van alle letsels door ongevallen of geweld op de SEH. Voor sporten zoals wielrennen, mountainbiken, hardlopen, fitness en bewegingsonderwijs, is het aantal SEH-bezoeken de afgelopen jaren gestegen. De meeste letsels doen zich voor bij voetbal (35.800 SEH-bezoeken) en bewegingsonderwijs (13.500 SEH-bezoeken).

De kosten

De ‘winst’ van sporten en bewegen is groter dan de zorg- en verzuimkosten van blessures. Toch is het ook economisch voordelig om het aantal sportblessures te beperken. Want blessures die op de SEH-afdeling werden behandeld kostten in 2016 circa 340 miljoen euro.

Het duurste bleken veldvoetbal (104 miljoen euro), wielrennen (60 miljoen) en paardrijden (43 miljoen). Gemiddeld was een wielerblessure met 2.800 euro medische en 8.500 verzuimkosten, het duurste.

