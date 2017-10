TopSupport informatie-avond voor sportverzorgers

Op 22 november as. houdt TopSupport een informatie-avond voor sportverzorgers. Sportzorgmasseur Joost van Deursen vertelt wat het centrum doet en kan betekenen voor sporters, verzorgers en (para)medici in de regio.



Sporters en sportverzorgers in Brabant kunnen bij TopSupport terecht voor fysiotherapeutische behandelingen, sportkeuringen en het raadplegen van een sportarts.

Sportblessures behandelen

TopSupport in Eindhoven is een medisch sportgezondheidscentrum en onderdeel van de St. Anna Zorggroep. Het centrum heeft zichzelf het voorkomen en snel behandelen van sportblessures als belangrijkste taak gesteld. Maar het bedrijf doet veel meer.

Informatie-avond

TopSupport houdt op 22 november as. een informatie-avond voor sportverzorgers in de regio Eindhoven. Sportzorg masseur Joost van Deursen (PSV selectie) vertelt wat SportSupport doet en kan betekenen voor sporters, verzorgers en (para)medici in de regio.

Sportarts Rolf Timmermans en fysiotherapeut Mark der Kinderen van TopSupport zullen dieper ingaan op syndesmose (enkel) letsel. Ook wordt op deze avond uitgelegd wat het Nederlands Genootschap voor Sportmassage (NGS) doet.

Do’s en don’ts in sportverzorging

Op deze avond komen tussen 19:30 en 22:00 uur ook uitgebreid de do’s en don’ts in sportverzorging aan de orde. Geïnteresseerde sportverzorgers kunnen zich via e-mail aanmelden bij Joost van Deursen.

Het gezondheidscentrum in Eindhoven limiteert wel het aantal deelnemers aan deze avond. Toelating van de maximaal 50 deelnemers geschiedt op volgorde van aanmelding.

