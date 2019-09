Tand eruit, tand erin! ook bij sportende kinderen

Tijdens het sporten kan een kind een tand verliezen. Dan is het van groot belang dat verzorgers direct de juiste zorg verlenen. De campagne ‘tand eruit, tand erin’ maakt duidelijk hoe belangrijk het is om meteen naar de tandarts te gaan om meer schade te voorkomen.

Tand eruit, tand erin De beroepsvereniging van tandartsen (KNMT) lanceert daarom samen met de Nederlandse Vereniging voor Endodontologie (NVvE) de campagne

Tand eruit, tand erin in 3 stappen

De boodschap is kort en krachtig ‘tand eruit, tand erin’. Plaats de tand terug en ga direct naar een tandarts om meer schade te voorkomen. Vanaf 2 september hangen er in de tandartspraktijken posters. Hierop staan de drie stappen uitgelegd die het belangrijkste zijn nadat een tand eruit is gevallen:

1 Pak de tand aan de bovenkant vast en raak nooit (!) de wortel aan.

1 Spoel – als dat kan – de tand met wortel en al 10 seconden af onder koud stromend water;

2 Dep de tand niet droog en plaats hem onmiddellijk terug in de kaak;

2 Als dat niet lukt, bewaar hem dan in melk of in de mond, bijvoorbeeld tussen de kiezen en de wang;

3 Ga direct (!) naar een tandarts.

Melktandje

Maar plaats een melktandje nooit terug. Dat kan namelijk schadelijk zijn voor de tand die er onder ligt en die nog moet doorkomen. Ga voor de zekerheid wel even naar de tandarts als er een melktandje uit valt.

Niet naar SEH of huisarts

Tandartsen kunnen meer blijvende tanden redden als de verzorgers weten wat zij na een tandongeluk moeten doen. Zij gaan in eerste instantie meestal met het kind naar de spoedeisende hulp of de huisarts. Maar daardoor gaat kostbare tijd verloren. Snel en juist handelen verkleint de kans op blijvende schade.

Boodschap

“Het is logisch dat mensen niet weten wat zij moeten doen als een tand uitvalt”, zegt KNMT-voorzitter Wolter Brands. “Het is daarom belangrijk om snel en goed te handelen. Als je dat niet doet, kun je een tand kwijtraken.”

“Wij blijven deze boodschap steeds opnieuw uitdragen. Er staan namelijk steeds nieuwe ouders en trainers langs de sportvelden.” Op Allesoverhetgebit.nl kunnen sportclubs een poster downloaden die op de club kan worden opgehangen.

