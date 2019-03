FIFPro wil een onafhankelijke arts bij voetbalduels

Een een voetballer kan na een wedstrijdincident symptomen vertonen van een hersenschudding. Spelersvakbond FIFPro wil daarom dat bij ieder voetbalduel een onafhankelijke arts aanwezig is die elk hoofdletsel beoordeelt.

De FIFPro wil dit n.a.v. de blessure van Olympique Lyon doelman Anthony Lopes. Deze liep op 13 maart jl. hoofdletsel op in het Champions Leagueduel tegen FC Barcelona.

Blessureprotocol werkt niet goed

De FIFPro stelt dat Lopes na het incident direct gewisseld had moeten worden. Maar zijn club liet hem nog 11 minuten onder de lat staan voordat hij uiteindelijk naar de kant werd gehaald.

De FIFPro vindt dat opnieuw is gebleken dat het huidige protocol bij hoofdblessures in het voetbal niet goed werkt. “De gezondheid van spelers komt serieus in gevaar vanwege een ontoereikend protocol.” De spelersvakbond roept daarom op om bij alle wedstrijden een onafhankelijke arts aan te stellen.

Tijdelijk een andere speler

“Een onafhankelijke arts moet beoordelen of een speler kan doorspelen. Deze beoordeling moet niet worden overgelaten aan de clubarts.” Ook wil de spelersvakbond dat clubs even tijdelijk een andere speler kunnen opstellen. De onafhankelijke arts kan dan langs de lijn beter checken of er sprake is van een hersenletsel.

Een UEFA-scheidsrechter kan bij vermeend hoofdletsel een wedstrijd maximaal drie minuten stilleggen. In die tijd kan een arts het hoofdletsel van een geblesseerde speler onderzoeken en beoordelen. Alleen als de onafhankelijke arts aangeeft dat een speler fit genoeg is om verder te spelen, dan mag hij blijven staan.

Drie minuten de tijd

De Europese voetbalbond UEFA heeft aangegeven dat de clubarts bevestigde dat Lopes kon doorspelen. “Het protocol is gerespecteerd en de arts heeft zelfs langer dan drie minuten de tijd gekregen voor de behandeling van de speler.”

FIFPro waarschuwt dat een tweede hersenschudding in korte tijd kan leiden tot ernstig hersenletsel. De spelersvakbond wil dat de FIFA de regels rond hersenletsel beter handhaaft.

