Geef clubarts meer tijd voor hersenletsel diagnose

De FIFPro hoopt op een snelle doorbraak in de regelgeving voor voetballers met vermeend hersenletsel. De medische staf moet minstens tien minuten de tijd krijgen om een hersenletsel diagnose te kunnen stellen.

Voetballers denken vaak niet aan het leven na het voetbal. Zij brengen de kwaliteit daarvan echt in gevaar als zij doorspelen met hersenletsel. Voormalig AZ-doelman Joey Didulica is het meest sprekende voorbeeld van een voetballer die blijvende schade opliep.

Maar Gouttebarge kent meer spelers met klachten. Onderzoek heeft aangetoond dat voetballers op langere termijn een grotere kans hebben op aandoeningen zoals Alzheimer en dementie. Een hersenschudding die niet adequaat is behandeld zou daarvan de oorzaak kunnen zijn. Maar dat is vooralsnog een vermoeden.”

De FIFPro ijvert al sinds 2013 voor betere regelgeving. De IFAB plaatste het ‘dossier hersenschudding’ in 2019 op de agenda. Een panel met daarin ook Gouttebarge is daar nu mee aan de slag gegaan.

Hij pleit namens de FIFPro voor een pilot met nieuwe regels. De voorzitter van de medische commissie van de FIFA vreest echter dat spelers hoofdblessures gaan voorwenden. Zo zou een coach oneigenlijk een verse speler kunnen inbrengen.

Gouttebarge vindt dat respectloos naar de spelers. “Natuurlijk proberen sommigen het spel te manipuleren. Maar een hersenschudding is niet zo makkelijk te faken. Het is bovendien een te serieuze blessure om regelgeving af te schieten uit angst voor misbruik.”

De FIFPro acht de tijd rijp voor een proeffase met nieuwe regels. De FIFPro wil graag dat:

1. een speler na de vaststelling van een hersenschudding een week niet in actie mag komen

2. de teamarts kan voor een hersenletsel diagnose direct beschikken over videobeelden van de botsing.

Een helm die spelers beter moet beschermen biedt volgens Gouttebarge geen soelaas. “Daarmee kun je een hersenschudding niet voorkomen. Het gaat namelijk letterlijk om het schudden van het hoofd.”

In het rugby is de tijdelijke vervanger voor een aan het hoofd geblesseerde speler al toegestaan. Gouttebarge: “Bij rugby is de kans op hersenletsel natuurlijk groter en daar speelt de regelgeving al goed op in.”

