Hygiene en blessurepreventie bij jonge sporters

Eén op de vier jonge topsporters kampt vanwege onvoldoende hygiene met ziektes of blessures die hun weerslag hebben op de prestaties. Dit blijkt uit Noors onderzoek onder 260 jonge topsporters.

Goede hygiene en het voorkomen van blessures is bij volwassen topsporters een punt vaan aandacht. Maar bij jonge topsporters wordt hieraan minder aandacht besteed.

Minder aandacht is onterecht

De onderzoekers laten zien dat dit onterecht is omdat blessure en ziekte ook bij jonge topsporters vaak voorkomen. Deze zorgen ervoor dat de jonge sporters minder (intensief) trainen en minder kunnen presteren. Bovendien kunnen blessures voor kinderen een reden zijn om te stoppen met sporten.

Ziekte en blessures

De onderzoekers ontdekten dat gemiddeld 43% van de jonge topsporters last heeft van gezondheidsproblemen. Bij 25% van hen bleken de problemen zo groot dat zij minder moesten gaan trainen of tijdelijk zelfs stoppen met sporten.

In bijna één derde van de gevallen kwam dit door ziekte, in ruim twee derde door een blessure. Iets minder dan de helft van de blessures was het gevolg van overbelasting. De andere helft van de blessures waren acute blessures.

Duursporters vs. teamsporters

Gedurende 26 weken verzamelden de onderzoekers wekelijks de gegevens van 260 top- en 60 subtopsporters. Wat opvalt is dat duursporters ruim twee keer zo vaak ziek waren als sporters die een technische sport of teamsport beoefenden. Deze laatsten hadden echter acht tot negen keer vaker, en met name acute, blessures dan duursporters.

Praten over hygiene

Aandacht voor de gezondheid van jonge topsporters is wenselijk en moet zich richten op het voorkomen van acute blessures, overbelasting en ziekte. De onderzoekers stellen voor dit te doen door tijdens trainingen meer nadruk te leggen op de technische ontwikkeling dan op competitie.

Het is bovendien belangrijk om de belasting van spelers te monitoren en individuele programma’s te maken. Ook is het volgens hen voor de preventie van ziekte belangrijk om jonge sporters bij te praten over hygiene.

Follow @Allesportzaken