Zo herstel je in het zwembad van een loopblessure

Prorun publiceerde onlangs een artikel over blessures waardoor je voor langere tijd rust moet houden. Niet fijn voor de fanatieke lopers maar het is met een loopblessure toch mogelijk om te blijven bewegen. Want waarom zou je gedurende de herstelperiode niet een duik nemen in het zwembad?

Een loper die van een loopblessure herstelt wil toch blijven bewegen. Maar zonder overbelasting. Rustig aan rennen is riskant dus is geen druk en toch bewegen het beste. En dat kan door te gaan zwemmen.

Beweegtips bij een loopblessure

Hieronder enkele tips om toch lekker in beweging te blijven: