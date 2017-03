Gebitsschade is te beperken door vooral snel te handelen

Kinderen verliezen op een zeker moment hun melktanden. Maar ook volwassenen raken wel eens (een of meerdere) tanden kwijt, door een harde klap of een val kan. En dergelijke gebitsschade is direct een stuk minder prettig. “Maar door snel te handelen is deze schade te beperken”, stelt sportarts Esther Schoots van het Sportmedisch Adviescentrum Utrecht.

Het beste dat iemand kan doen, wanneer er een tand is losgekomen, is direct de tandarts bellen om op zo kort mogelijke termijn bij hem of haar langs te gaan.

Wat kun je doen

Voor u in de auto springt naar de tandarts, kunt u een aantal dingen doen om de gebitsschade te beperken:

Als de losgekomen tand niet meer uit een stuk bestaat, probeer dan alle stukjes terug te vinden en bij elkaar te bewaren;

Indien de tand nog wel heel is, pak deze dan bij de kroon vast en niet bij de wortel. De kroon is dat deel van de tand dat normaal gesproken zichtbaar is;

Maak de tand uitsluitend kort even schoon met melk of water als de tand zichtbaar vuil is;

En als de tand nog heel is, en het is duidelijk zichtbaar waar deze vandaan komt?Dan kun je, als je weet hoe dat moet, de tand voorzichtig terug plaatsen;

Als je niet weet hoe dat moet, bewaar de tand dan zodanig dat deze niet uitdroogt. Leg ‘m bijvoorbeeld in een beker met melk of water.

Handel vooral snel

Het belangrijkste advies bij al deze handelingen is ‘handel vooral snel’. Er zijn een aantal sporten met een grotere kans op gebitsschade. Bij deze sporten zoals hockey, ijshockey, en diverse contactsporten, verdient daarom het dragen van een bitje sterke aanbeveling. Dit is de beste manier om tijdens het sporten te voorkomen dat er onbedoeld gebitsschade ontstaat.

