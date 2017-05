Trainers kunnen leren om sportblessures te beoordelen

Een lastig aspect van het trainerschap is niet precies te weten hoe je medisch moet handelen. De cursus ‘Omgaan met ongevallen en sportblessures’ is speciaal ontwikkeld om trainers aan meer medische kennis en vaardigheden te helpen. In deze cursus leren zij om de beste keuzes te maken.

Op het gebied van blessures door (over)belasting valt nog een wereld te winnen. En omdat de trainer een geblesseerde speler vaak als eerste ziet, is zijn of haar rol medisch heel belangrijk.

Sportblessures komen vaak voor

Trainers zijn altijd bezig met de belastbaarheid van sporters. Maar dat gaat wel eens fout. Het inschatten van de ernst van sportblessures geschiedt dan vaak op basis ervaring. Trainers moeten goed leren kijken wat er aan de hand is en pas daarna handelen. Die kennis is op te doen in de cursus ‘Omgaan met ongevallen en sportblessures’ van de AvS.

E-learning als aanloop

De scholing bestaat uit een e-learning deel als voorbereiding op de praktijkdag (of de twee praktijkavonden). Hierin moeten opdrachten worden uitgevoerd aan de hand van een sportsituatie waarin zich een ongeval of blessure voordoet. Na afloop van deze module is de deelnemer in staat om:

na te denken over zijn/haar rol bij sportblessures of -ongevallen;

mild en ernstig letsel te onderscheiden;

te handelen bij het vermoeden van ernstig letsel en

ook te reflecteren op eigen handelen

Een snelcursus EHBO

Deze cursus is verplicht voor deelname aan de praktijkdag. Na afloop is de deelnemer in staat om:

te zorgen voor veiligheid;

de toestand van het slachtoffer te beoordelen volgens de ABC-methode;

hulpdiensten te alarmeren en;

eerste hulp te verlenen aan een slachtoffer met een bewusteloosheid, verslikking, huidwond, bloeding, brandwonden maar ook met bot-, spier- en gewrichtsletsel en vergiftiging.

Een snelcursus reanimatie

Ook deze cursus is verplicht in de aanloop naar de praktijkdag. Na afloop hiervan is de deelnemer in staat om:

hartmassage en mond-op-mond beademing toe te passen;

gericht een AED toe te passen en

een slachtoffer in een stabiele zijligging te leggen.

Slecht 18 plekken

De cursus kost 130 euro en er kunnen maar 18 trainers, coaches, sportbuurtcoaches, begeleiders of combinatiefunctionarissen aan deelnemen. Deelnemers kunnen na de cursus beter de gevaren voor een geblesseerde sporter inschatten en daar ook naar handelen. Inschrijven kan bij de Academie voor Sportkader.

