Topsporters met een blessure naar de tandarts?

Over een maand of twee beginnen de Olympische Winterspelen in Zuid-Korea. Voor wintersporters is dit het slechtste moment om geblesseerd te raken dus wordt er van alles aan gedaan om een blessure te voorkomen.

Over dat voorkomen gaan wilde verhalen, vraag maar aan Arjen Robben. Zouden amateursporters eens extra naar de tandarts moeten, om een blessure te voorkomen?

Bitje tegen rugpijn

Het klinkt vreemd maar in de topsportwereld worden sporters vaak naar de tandarts gestuurd om spierblessures te voorkomen. Zo heeft Robin van Persie ooit zijn verstandskiezen laten trekken. En Cristiano Ronaldo en Kim Clijsters gebruiken een bitje tegen rugpijn. Zijn dit onbewezen ideetjes of werken deze echt?

Chronische ontstekingen

Hans Zwerver, sportarts in het UMC Groningen, stelt dat de westerse geneeskunde sterk gefocust is op ‘meten is weten’. “Maar niet ieder verband is even goed te meten. Neem nou bijvoorbeeld een hamstringblessure.”

Fingerspitzengefühl

“Bij zo’n blessure moet je niet alleen naar de spier kijken maar ook naar de rug. Want daar kan een blokkade zitten die niet op een MRI te zien is. Daarbij kunnen manueel therapeuten osteopaten en chiropractors een nuttige rol spelen. Zo’n aanpak is dus meer fingerspitzengefühl.”

“Een spierblessure is vaak een som van factoren die niet altijd makkelijk te meten zijn. Eén van die factoren kan een gebitsprobleem zijn, zoals een verstandskies die irriteert.”

Geen keihard bewijs

Volgens Zwerver kan dit leiden tot chronische ontstekingen in het lichaam. Met ongunstige gevolgen voor de conditie van spieren, pezen en gewrichten. “Maar hard bewijs hiervoor is er nog niet. Maar een goed gebit is wel een randvoorwaarde voor een gezond lichaam.”

Praktijk loopt soms voor

Hardliners in de wetenschap zijn staan wat onwennig tegenover factoren die niet goed meetbaar zijn. Maar Zwerver denkt dat de praktijk soms vooruit loopt op de theorie.

“Wij staan pas aan het begin van het vinden van de oorzaken en factoren rond een blessure. Voor enkele verbanden, zoals tussen het gebit en spieren, bestaan wel, zij het wat magere wetenschappelijke verklaringen.”

Behoedzaamheid

Om een blessure snel te behandelen lijkt het soms aantrekkelijker om via een gis-en-mismethode te werken. “Commerciële partijen maken daar misbruik van dus behoedzaamheid is op z’n plaats”, besluit Zwerver. “Maar dat betekent niet zonder meer dat elke afwijkende aanpak onjuist is.”

