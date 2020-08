Bezorgdheid sportclubs Venlo na legionella-uitbraak

De PvdA-fractie in Venlo is ‘verbaasd en bezorgd’ over de legionella-uitbraak in Venlo. Er zijn te hoge concentraties legionella gevonden in de waterleidingen van de douches van meerdere Venlose sportclubs.

De leden van de partij vragen zich af of de maatregelen voor legionellapreventie wel zijn nageleefd. Zij willen ook graag weten in hoeverre de gemeente hier verantwoordelijk voor is.

Griepachtige klachten

Veel mensen worden niet ziek als zij de legionella bacterie inademen. Maar een kleine groep krijgt er griepachtige klachten door of loopt de veteranenziekte op. Dat is een ernstige en soms levensgevaarlijke vorm van longontsteking.

Beheerders van de clubs moeten de leidingen zeer goed doorspoelen en dan opnieuw laten controleren. Dat kan tot wel vier weken duren en tot die tijd mogen de clubs de douches niet gebruiken.

Acht clubs

Sv Blerick is een van de getroffen clubs. PvdA-fractievoorzitter Hay Janssen is PR-commissielid bij de club. “Ik wil graag weten waarom Venlo de besmetting pas aan het begin van het seizoen pas bekend maakt.”

Niet alleen zijn club heeft last van de bacterie. Ook acht andere club zitten ermee. Janssen wil van BenW ook weten of de waterinstallaties van alle sportaccommodaties aan de wettelijke eisen voldoen.

Maatregelen goed nageleefd?

Veel gemeenten legden de controle van leidingwatersystemen in gemeentelijk vastgoed tijdelijk stil vanwege de coronacrisis. Janssen wil ook weten wie de waterinstallaties bij de gemeentelijke sportaccommodaties beheert. “Het kan zijn dat die taak bij de gemeente Venlo ligt. Dan wil ik graag weten of de maatregelen om legionella tegen te gaan dan goed zijn nageleefd”, zo schrijft Janssen.

Uitstel van controles

Onderhoudsbedrijven maken zich al langere tijd zorgen over de toename van legionella. Mede door de corona pandemie liggen veel watersystemen al vele weken stil. De Envaqua waarschuwde eerder al voor de gevolgen van uitstel van de controles. Door het stoppen van het spoelen van de leidingen en warm weer, neemt de kans op een legionella-uitbraak direct toe.

