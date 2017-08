Beweegrichtlijnen 2017: meer bewegen is beter

Volgens de Beweegrichtlijnen 2017 zouden volwassenen wekelijks ten minste 2,5 uur matig intensief moeten bewegen. Kinderen dagelijks minstens een uur. Voor beide groepen worden spier- en botversterkende activiteiten aanbevolen.

Gezondheidsraad Deadviseert de minister van VWS om te stimuleren dat mensen blijvend meer bewegen en minder stilzitten.

Eén richtlijn

Nederland kent nu drie normen voor bewegen, de Nederlandse Norm Gezond Bewegen, de Fitnorm en de Combinorm. Op verzoek van de minister van VWS evalueert de Commissie Beweegrichtlijnen de normen in het licht van nieuwe wetenschappelijke ontwikkelingen. Ook werd gevraagd of alle aspecten van bewegen in één richtlijn zouden kunnen worden gevat.

Bevindingen

De gunstige effecten van regelmatige lichaamsbeweging wordt in dit advies benadrukt. Bewegen, zowel gericht op uithoudingsvermogen als op kracht (spierversterkend), is gezond voor mensen van iedere leeftijd.

Bij volwassenen en ouderen verlaagt bewegen het risico op hart- en vaatziekten, diabetes en een depressie. De gunstige effecten blijken toe te nemen naarmate de hoeveelheid beweging toeneemt.

Zitten

Veel zitten lijkt ongunstig voor de gezondheid. De wetenschappelijke onderbouwing voor de effecten van zitten is echter veel minder sterk dan voor bewegen.

Beweegrichtlijnen 2017

De Beweegrichtlijnen 2017 voor volwassenen en ouderen luidt samengevat als volgt:

• bewegen is goed, maar meer bewegen is beter;

• lever minstens 150 minuten per week een matig intensieve inspanning zoals wandelen of fietsen. Langer, vaker en/of intensiever bewegen geeft extra gezondheidsvoordeel;

• doe minstens twee keer per week spier- en botversterkende activiteiten en

• voorkom veel stilzitten.

De Beweegrichtlijnen 2017 voor volwassenen en ouderen is een minimumrichtlijn om mensen te motiveren om (meer) te gaan bewegen. Mensen die daar al aan voldoen, kunnen nog meer gezondheidswinst behalen door meer te gaan bewegen.

Aanbevelingen

Een groot deel van de Nederlanders beweegt nog steeds te weinig. Het is dus van belang om hun beweeg- en zitgedrag blijvend te veranderen. Het zou bovendien al mooi zijn om bewegen veel meer te integreren in hun dagelijkse leven. Bijvoorbeeld door hen zover te krijgen om lopend of op de fiets naar school of werk te gaan.

Het is maar van een paar beweegprogramma’s aangetoond dat deze echt effectief zijn. De commissie beveelt daarom aan dergelijke programma’s nader te onderzoek. Ook programma’s die bedoeld zijn om het zitten te verminderen, verdienen nader onderzoek.

