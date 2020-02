Bescherm kinderen tegen overmatige UV-straling

Huidkanker door een overmaat aan UV-straling is in ons land de meest voorkomende vorm van kanker. Het Huidfonds organiseert de Zonnetjesweek om kinderen al jong te leren om verstandig met de zon om te gaan.

De Zonnetjesweek is een door het RIVM erkende interventie. Kinderen en hun ouders worden in deze week bij kinderopvanglocaties voorgelicht over zonbescherming.

Huidkanker in Nederland

Op dit moment krijgt 20% van de Nederlanders huidkanker, vaak na overmatige blootstelling aan UV-straling van de zon. In het rapport Huidkanker in Nederland staan een aantal noodzakelijk stappen om huidkanker terug te dringen. Campagnes moeten bijvoorbeeld beter richten op doelgroepen zoals de ouders van jonge kinderen. Met de Zonnetjesweek wil het Huidfonds hieraan bijdragen.

Erkende interventie

Lucie Viet, adviseur gezond leven bij het RIVM: “De Zonnetjesweek is de eerste erkende interventie op het gebied van zonbescherming. Wij zijn dus erg blij met dit initiatief van het Huidfonds.”

De Zonnetjesweek kan nu een grote bijdrage leveren aan een gezonde kinderopvang. Met dit programma kan de kinderopvang structureel werken aan een gezonde leefstijl van jonge kinderen.

Niet teveel UV-straling

De Zonnetjesweek vindt plaats van 25 t/m 29 mei. Het is een week vol activiteiten rond bescherming tegen UV-straling voor kinderen van 0 tot 4 jaar en hun ouders. Hiervoor ontwikkelde het Huidfonds insmeerspelletjes, posters en het insmeerliedje ‘In de zonneschijn’.

Maar de warmere maanden zijn ook voor de sportclubs weer in aantocht. En ook daar moeten de ouders goed in de gaten houden dat hun kinderen niet teveel UV-straling oplopen.

Huidkankervrije generatie

Jantine van ’t Klooster, directeur-bestuurder Huidfonds: “De Zonnetjesweek is al een groot succes gebleken. De week is in twee jaar gegroeid naar ruim 1.600 deelnemende locaties.

Maar wij willen in de toekomst àlle kinderen bij opvanglocaties voorlichten over de zon, UV-straling en zonbescherming. Het is onze droom om een huidkankervrije generatie te zien opgroeien.”

