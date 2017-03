Bewegen voor ouderen belangrijker dan gezond gewicht

“Voldoende lichamelijke inspanning verkleint het risico op hart- en vaatziekten. Ouderen met overgewicht hebben echter meer baat bij beweging, dan bij een gezond gewicht.” Tot die conclusie zijn onderzoekers van het Erasmus MC gekomen, op basis van het bevolkingsonderzoek ERGO.

Dat overgewicht en obesitas het risico op hart- en vaatziekten vergroten, is inmiddels wel bekend. De meeste mensen krijgen dan ook het advies om af te vallen. Maar bij 65-plussers ligt dit genuanceerder.

Liever meer bewegen

Uit de een studie blijkt dat bewegen op hogere leeftijd belangrijker is dan het hebben van een gezond gewicht. “Dat is het geval indien wordt gekeken naar het risico op hart- en vaatziekten”, zegt Chantal Koolhaas van de afdeling Epidemiologie van het Erasmus MC.

Fietsen of wandelen

“Zelfs ouderen met een gezond gewicht kunnen het risico verkleinen door dagelijks voldoende te bewegen. Dan gaat het niet eens zozeer om intensief bewegen maar om dagelijkse huishoudelijke beweging zoals fietsen, wandelen of tuinieren.”

Verband met lichamelijke inspanning

De onderzoekers volgden gedurende 15 jaar meer dan 5.000 ouderen van gemiddeld 70 jaar. Ze onderzochten o.a. hun gewicht, hun leefstijl, voeding en eventuele erfelijke hart- en vaatziekten. Circa 16% van deze ouderen werd in de loop van de tijd ziek. De onderzoekers constateerden bij deze hart- en vaatpatiënten echter geen direct verband met hun gewicht. Wel bleek er een verband met de lichamelijke inspanning.

Een op de drie

Koolhaas: “Bij mensen met overgewicht zien we dat het risico op een hartaanval of beroerte verdwijnt, zodra ze ongeveer vier uur per dag lichaamsbeweging hadden. Van de te zware ouderen, die ongeveer twee uur per dag bewogen, werd een op de drie personen ziek.”

Conclusies

De publicatie van het onderzoek is terug te vinden op de website van European Journal of Preventive Cardiology. De onderzoekers stellen wel benadrukkelijk dat deze conclusies niet zonder meer van toepassing zijn op andere leeftijdsgroepen.

