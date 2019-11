ASR Vitality beloont Nederlanders als zij gaan bewegen

Uit onderzoek van verzekeraar ASR blijkt dat 55% van de Nederlanders zich ertoe moet zetten om te gaan sporten. Maar zij zijn eerder bereid om te gaan sporten als er een (financiële) beloning tegenover staat.

Ruim 47% van de Nederlanders is bereid om vaker te sporten wanneer daar een beloning tegenover staat.

Gezondheidsprogramma ASR Vitality

A.S.R. heeft onderzoek gedaan naar het sportgedrag van Nederlanders. De verzekeraars brengt nu de uitkomsten naar buiten bij de introductie van ASR Vitality. Dit gezondheidsprogramma van de Zuid-Afrikaanse verzekeraar Discovery helpt klanten om hun gedrag te veranderen.

A.S.R. biedt het programma sinds 4 november aan klanten aan met een arbeidsongeschiktheids- of zorgverzekering. Vitality is met ruim 10 miljoen leden al in 20 landen succesvol. “Het uitgangspunt van het programma is simpel. Je moet klanten positief stimuleren om meer te bewegen, gezonder te leven en om dat ook vol te houden.”

Cadeaus en minder premie

Bij ASR kunnen klanten ervoor kiezen om lid te worden van ASR Vitality. Zij komen dan in aanmerking voor cadeaus en een gedeeltelijke teruggave van de premie. “Wij willen er niet alleen voor onze klanten zijn bij ziekte of arbeidsongeschiktheid. Maar wij willen hen ook helpen om te voorkomen dat zij dat worden. Wij willen hen daarom stimuleren gezonde keuzes te maken en meer te bewegen”, zegt CEO Jos Baeten.

Wetenschappelijk bewezen

“Wij zijn blij met Vitality een wetenschappelijk bewezen programma naar Nederland te halen. Hiermee gaat A.S.R. de gezonde keuzes van mensen belonen.” De verzekeraar heeft voor geïnteresseerden de ASR Vitality app beschikbaar.

Vitality levert voordeel op voor onze individuele klanten maar ook voor werkgevers, de samenleving en A.S.R. Want gezonde klanten declareren minder. En minder declaraties dragen weer bij aan minder hoge premies.

