Anti-stresstraining helpt sporters stress te verminderen

Stress komt vaak voor bij sporttalenten die een opleiding volgen. Zij moeten namelijk zowel op school als sportief presteren. Maar zij kunnen via een anti-stresstraining hun stressniveau verminderen.

De combinatie school en topsport leidt vaak tot stress bij talenten. Maar een anti-stresstraining kan deze stress verminderen en het geloof in eigen kunnen vergroten.

Duobaan

Talenten hebben naast hun sportprogramma vaak ook nog een schoolprogramma dat zij moeten volgen. En deze ‘duobaan’ loopt vaak ook nog parallel met voor het eerst zelfstandig gaan wonen. Die combinatie kan voor de nodige stress zorgen.

Deze stress is natuurlijk niet gewenst voor iemand die op meerdere vlakken moet presteren. Professor Jeffrey Sallen en zijn collega’s hebben bij 245 schoolgaande talenten onderzocht of stress via een anti-stresstraining te verminderen was.

Anti-stresstraining

Elke week kregen de talenten in groepen van vier tot zestien sporters, één anti-stresstraining van ongeveer 90 minuten. Daarbij werden zij vooral bijgeschoold op het gebied van het voorkómen en omgaan met stress.

De onderwerpen die tijdens de training werden behandeld waren o.a. tijdmanagement en het leren omgaan met stress en stress gerelateerde gedachte en overtuigingen.

Geloof in eigen kunnen

De 128 talenten die de anti-stresstraining volgden, lieten naast een verminderde stress ook een vergroot geloof in eigen kunnen ook zien. Dit bleek niet alleen direct na training maar ook nog na drie maanden.

De 117 talenten die deze training niet volgden en die de controlegroep vormden, lieten geen verandering zien in stress gerelateerde persoonseigenschappen.

In de praktijk

Het is duidelijk dat stress kan leiden tot minder kwaliteit van leven en slechtere school- en sportprestaties. Vermindering van stress moet dus een aandachtspunt zijn voor coaches, zeker bij sporters met een duobaan. Een sportpsycholoog, de coach en de sporter kunnen samen afwegen of een sporter baat kan hebben bij het volgen van een anti-stresstraining.

Follow @Allesportzaken