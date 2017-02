Handhaving huidige Drank- en Horecawet is lastig

Pieter Verhoeve is burgemeester van de gemeente Oudewater. Daarnaast is hij woordvoerder van de VNG inzake de Drank- en Horecawet. Volgens hem is handhaving van deze wet in z’n huidige vorm lastig.

Misbruik vindt plaats in de kantines van sportclubs en in ‘de keten’. Wij zouden liever focussen op het misbruik, in plaats van handhaving in een wereldwinkel.

Mengvormen horeca en detailhandel

Burgemeesters moeten sinds 2013 de Drank- en Horecawet (DHW) handhaven. Dat was tot dat jaar een taak van de NVWA van welke organisatie in feite een gedoogsituatie is overgenomen. De VNG wilde met de pilot ‘gemengde horecabestemming’ een antwoord vinden op de vraag in hoeverre het mogelijk is om mengvormen van horeca en detailhandel toe te staan.

Strikt onderscheid

In de DHW wordt strikt onderscheid gemaakt tussen detailhandel, slijters en horeca. Een slijter mag geen proeverijen houden en een Italiaans restaurant mag geen olijfolie verkopen. De wet verbiedt het dan wel, maar in de praktijk gebeurt het toch. Om die reden worden burgemeesters te pas en te onpas gewezen op hun plicht van handhaving.

Kapot gehandhaafd

“Wij worden gegijzeld”, stelt Verhoeve. “Onder andere door de SlijtersUnie die niet wil dat de Wereldwinkel wijn verkoopt. Daarom is in Nieuwegein de verkoop van fair-trade wijn kapot gehandhaafd. Van slijters snap ik dat wel, die hebben nu een door de wet beschermde monopolypositie. Maar met het tegengaan van alcoholmisbruik heeft het niets te maken.”

Misbruik in sportkantines

“Misbruik vindt plaats in de kantines van clubs en in ‘de keten’. Wij zouden liever focussen op het misbruik, in plaats van handhaving in een wereldwinkel. Daarom pleiten wij voor een beetje verruiming voor detailhandel, slijters en horeca. Overigens is Verhoeve, ook toezichthouder bij een verslavingsinstelling, niet zonder meer voor meer alcoholverkoop. Hij is in Oudewater tegen meer verkooppunten “maar in een hippe stad als Rotterdam zou het wel kunnen.”

