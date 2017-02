De kantinenazi’s van DZOH stappen na een jaar op

Bij voetbalvereniging DZOH in Emmen is vrijwel het complete kantineteam opgestapt. Het team was klaar met het gesteggel met het bestuur en het eerste en tweede team. De grootste problemen komen van de spelers die willen dat de kantine later dicht gaat. “En dat kan echt niet”, stelt Haico Vos namens de vrijwilligers.

“Het gezeur begint op het moment dat we om 24:00 uur afsluiten. Dan hebben die jongens alcohol op en dan gaat het mis. En dat gaat nu al een jaar zo”, stelt Vos.

Om 23:00 uur moet DZOH dicht

“Je krijgt teksten naar het hoofd geslingerd waar de honden geen brood van lusten. En dat terwijl de kantine al een uurtje langer open is dan eigenlijk mag. In het huishoudelijk reglement staat dat de kantine om 23:00 uur moet sluiten. Wij sluiten de kantine uit onszelf al een uurtje later om die jongens nog genigszins tevreden te houden.”

Geen confrontatie

De spelers uit het eerste en het tweede hebben veel macht binnen de club. De vrijwilligers stellen dat het bestuur de confrontatie met hen niet aan gaat. Een groepje van 50 man verpest het voor de anderen. De bestuursleden hebben al toegegeven dat zij een inschattingsfout hebben gemaakt.

“De vrijwilligers worden niet door het bestuur gesteund. Er is een hetze ontstaan tegen één van ons en als zij er niet was, dan kreeg zij nog overal de schuld van. Als wij werden uitgemaakt voor nazi’s lachten enkele bestuursleden gewoon met de spelers mee”, stelt Vos.

Jammer dat de pers is benaderd

DZOH voorzitter Rinze Savenije heeft aanvankelijk weinig zin om “uit de school te klappen” maar stelt dat de 11 vertrokken vrijwilligers hem niet zoveel zeggen. “Het gaat om twee zussen, hun mannen en een gezin met aanhang. Dat zijn twee gezinnen, niet elf adressen. Ik betreur het dat zij de pers hebben benaderd, dat zegt veel over deze mensen.”

“Mijn bestuur heeft er alles aan gedaan heeft om het probleem op te lossen, maar dat is niet gelukt. Jammer dat het zo heeft moeten lopen maar ik zit nu niet met tranen in mijn ogen.” Savenije vindt niet dat het DZOH bestuur heeft gefaald maar vindt wel dat de situatie geen schoonheidsprijs verdient.

