Pas juist in deze coronatijd op met alcohol

Het lijkt erop dat de slijterijen in deze coronatijd goede zaken doen. Als je thuis werkt hoef je niet op je paasbest op kantoor te verschijnen. Dus dan is de verleiding wat groter om jezelf ’s avonds nog een extra glas in te schenken.

Een reden om nog een glaasje te drinken is dat je dan minder stress over de huidige crisis voelt. Maar dat is toch niet de weg die je in moet slaan.

Kalm aan met alcohol in coronatijd

Gezondheidsexpert Aiysha Malik van de WHO weet dat veel mensen in tijden van crisis meer gaan drinken. “Maar alcohol helpt niet echt om met de stress van deze crisis om te gaan. Neem dan liever een alcoholvrij drankje.”

Richard Piper, CEO bij Alcohol Change UK, waarschuwt voor het juist nu drinken van teveel alcohol. “Veel mensen zijn uit hun dagelijkse routine gestapt. Dat maakt de kans groter dat zij vaker een glas extra inschenken.”

Alcohol maakt de stress erger

Malik: “Drank kan een situatie juist erger maken. Als je thuis in isolatie zit en je bent gestrest, dan word je nog minder gelukkig als je veel drinkt. Het geeft misschien wel even kort verlichting, maar daarna komt de stress extra hard weer terug. Alcohol is sowieso niet goed voor je. Dus in een tijd waarin je juist fit wilt blijven is teveel alcohol drinken een slecht idee.”

Vijf tips

Hieronder een aantal tips om tijdens de coronacrisis goed op jezelf te passen.

1. Houdt je conditie goed in de gaten. Lees vooral over corona niet teveel nieuws en zit ook niet teveel op social media;

2. Beweeg voldoende, eet gezond en zoek alcoholvrije manieren om te ontspannen. Bijvoorbeeld met chocola of een warm bad;

3. Houd in de gaten hoeveel je drinkt als je thuis werkt, want de koelkast staat doorgaans niet ver weg;

4. Als je gestopt bent met drinken kun je misschien net even iets meer hulp gebruiken. Zoek daarvoor contact met de voor jou bekende instanties;

5. Realiseer je dat het drinken van alcohol in deze coronatijd, maar ook op termijn, nooit helpt.

Follow @Allesportzaken