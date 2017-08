Invloed van alcohol op het ontstaan huidkanker

Dagelijks één glaasje wijn of bier drinken lijkt niet veel kwaad te kunnen. Lijkt, want uit een Amerikaanse studie blijkt opnieuw een verhoogd risico op huidkanker als je elke dag één glas alcohol drinkt.

Dat je je goed in moet smeren als je in de zon gaat trainen, dat weet ongeveer iedereen inmiddels wel. Maar ook met het drinken van alcohol na een training moet je uitkijken.

Al bij 10 gram alcohol

De invloed van alcohol op het ontstaan van huidkanker wordt steeds vaker aangetoond. Nu blijkt dat als je elke dag 10 gram alcohol binnen krijgt (één glas wijn of bier), het risico op een bepaalde vorm van huidkanker met 11% toeneemt. Voor een ander type is het risico 7% groter. Deze twee typen huidkanker zijn vrij eenvoudig te behandelen.

Chemische stoffen

Van alle gevallen van kanker wereldwijd is zo’n 3,6% te wijten aan alcoholgebruik. Het verraderlijke is niet de alcohol zelf maar de chemische stoffen die vrijkomen als je lichaam de alcohol af breekt. Vooral het stofje acetaldehyde, dat het herstelsysteem van je DNA aan kan tasten, is schadelijk.

Melanomen

Eunyoung Cho is dermatoloog aan de Alpert Medical School van de Brown University in Providence (RI). In 2016 concludeerde zij en haar team al dat het elke dag drinken van één glas witte wijn, het risico op melanomen met 13% vergroot. Melanomen staan bekend als de meest dodelijke vorm van huidkanker.

Water in plaats van wijn

Je kunt de kans op het ontstaan van bovenstaande vormen van huidkanker vrij simpel verkleinen. Bijvoorbeeld door te kiezen voor een glaasje water in plaats van wijn of bier. Dat is na een training bovendien nog eens een stuk beter voor het op peil brengen van de vochtbalans in het lichaam.

