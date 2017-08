Aften en gebitsbescherming pijnlijke combinatie

Aften zijn zeer pijnlijke zweertjes die in de mond voorkomen en die zo’n drie tot vier mm. groot zijn. In sporten waarin gebitsbescherming nodig of zelfs verplicht is, kunnen deze zweertjes het plezier in sport aardig vergallen. Maar er is iets aan te doen.

Aften nestelen zich met name aan de binnenkant van de lippen, de wangen of op de tong. Ondanks veel onderzoek is nog steeds niet precies duidelijk hoe en waarom zij ontstaan.

Paar miljoen sporters

Zo’n 20 tot 30% van de bevolking heeft wel eens last van een of meer aften. Dat zijn in Nederland dus al gauw een paar miljoen sporters. Hockeyers en rugbyers bijvoorbeeld, die tijdens de training en wedstrijden gebitsbescherming (moeten) dragen.

Factoren die te maken hebben met het ontstaan van aften zijn o.a. beschadigd mondweefsel, stress en een tekort aan vitamine B12, ijzer of foliumzuur. Maar ook de hormonale veranderingen bij vrouwen en verminderde lichamelijke weerstand spelen een rol. De leeftijd speelt ook een rol want aften worden zelden voor de puberteit aangetroffen.

Pijn tijdens het sporten

Aften beginnen vaak als een blaasje, dat op en den duur stuk gaat en over gaat in een pijnlijk zweertje. De meest gehoorde klacht is deze zweertjes pijn doen tijdens het eten, drinken, praten en sporten. Omdat de precieze oorzaak niet bekend is, is er ook geen medicatie die het ontstaan ervan kunnen voorkomen.

Behandeling van aften

De middelen die de klachten van deze zweertjes verlichten, zorgen voor een beschermend laagje over de pijnlijke plek heen. Dat kan m.b.v. een gel of een spray. Dit laagje sluit de openliggende zenuwen af, zodat de pijn wordt verlicht of zelfs verdwijnt. Daarnaast bevatten deze producten helende ingrediënten zodat het wondje sneller geneest.

Follow @Allesportzaken