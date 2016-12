Koppen heeft aantoonbare impact op geheugen

Voor het eerst is via een Schots onderzoek o.l.v. dr. Magdalena Ietswaart, aangetoond dat koppen in een training het brein al direct aantast. De geheugenprestaties van spelers namen zelfs ‘significant’ af, al ebde dat effect binnen 24 uur weg. Toch maken onderzoekers zich zorgen over de gevolgen op de langere termijn.

Koppen bij voetbal beschadigt direct de hersenen en zorgt tijdelijk voor een sterk verminderd geheugen, zo blijkt uit nieuw onderzoek. Moet de kopbal nu in de ban?

Twintig keer koppen

Een groep voetballers kopte tijdens meerdere sessies twintig keer achter elkaar een bal die werd afgevuurd door een machine die is ontworpen om een hoekschop te simuleren. Voor en na de sessies werden deze voetballers getest en de verschillen zijn opmerkelijk. Het geheugen bleek na afloop tussen de 41 en 67% minder te presteren.

Blijvend effect

Het is nog niet duidelijk wat dit betekent voor herhaalde blootstelling aan kopballen over een periode van vele jaren. Desondanks stelt Ietswaart: “Hoewel de veranderingen tijdelijk waren, zijn deze zeer belangrijk voor de gezondheid van de hersenen. Mensen moeten zich er bij het koppen bewust van zijn wat er in het brein gebeurt en van het blijvend effect dat dit kan hebben.”

Impact voor kinderen

Ietswaart spreekt zich niet uit over de vraag of kinderen extra risico lopen. Psycholoog Arend de Kloet die onderzoek deed naar niet-aangeboren hersenletsel bij kinderen, geeft aan dat koppen door jonge mensen beter vermeden kan worden. “Wij weten hoe kwetsbaar het brein is, daarom is onderzoek naar de gevolgen van kopballen op lange termijn nodig”, aldus De Kloet.

Maatschappelijk issue

De Amerikaanse voetbalbond verbiedt sinds vorig jaar het koppen voor spelers jonger dan 10 jaar, vooral uit juridische overwegingen maar de KNVB ziet vooralsnog geen reden voor een ban in Nederland. Volgens KNVB-bondsarts Edwin Goedhart gaat het hier om “een maatschappelijk issue ingefluisterd door angst.”

Sport is nu eenmaal niet risicoloos

PvdA-parlementariër Tjeerd van Dekken schrikt van de resultaten. “De KNVB moet zich beraden of en hoe dit onderzoek wordt vertaald naar het dagelijkse voetbal.” Een verbod op koppen voor alle kinderen vindt de PvdA’er vooralsnog te radicaal. VVD kamerlid Rudmer Heerema ziet niks in het aan banden leggen van koppen. Sport is nu eenmaal niet risicoloos.”

