JOGG Waalwijk wil een gezonde derde helft

Gemiddeld is één op de acht kinderen in Nederland te zwaar. JOGG gaat in de gemeente Waalwijk een gezonde sportkantine stimuleren waarin water wordt gedronken. De gemeente heeft toegezegd om daar vanaf 5 januari jl. tot 2019 aan mee te gaan werken.

Overgewicht is wereldwijd een groot probleem voor de volksgezondheid. In Waalwijk heeft 12% van de 0 tot 11 jarigen last van overgewicht. Van jongeren tussen 12 en 18 jaar zelfs 15%.

Ook Waalwijk gaat JOGG-en

Zoveel Waalwijkse kinderen die te zwaar zijn, dat vraagt om een aanpak waar zo veel mogelijk partijen bij betrokken zijn. Daarom heeft de gemeente besloten mee te gaan doen aan JOGG waar sinds 2010 al 114 (!) Nederlandse gemeenten bij zijn aangehaakt.

Bewust van een gezonde leeftstijl

Waalwijk wil kinderen via JOGG al jong leren hoe belangrijk een gezonde leefstijl is. Daarom heeft wethouder Hans Brekelmans daarvoor subsidie uitgetrokken. “Als jongeren bewust opgroeien in een gezonde omgeving dan blijft dat voor hen de normaalste zaak van de wereld. Daar houden zij hun hele leven plezier van.”

Gezonde derde helft

Een speciale JOGG-regisseur gaat zoveel mogelijk partijen in de gemeente oplijnen en met hen in overleg over de aanpak. “Wij willen dat kinderen al binnenkort meer water gaan drinken in plaats van zoete drankjes. En wij gaan stimuleren dat sportkantines ook aan een gezonde derde helft gaan werken.” Edwin Kleiboer, JOGG-regisseur voor Waalwijk, gaat dit tot stand brengen.

Partners bij de aftrap

De officiële aftrap van Waalwijk als JOGG-gemeente was in sporthal De Slagen. Tijdens de afsluiting van een groot sportfeest voor kinderen zat de tribune vol met ouders. Wethouder Brekelmans nam bij de aftrap een speciaal bord in ontvangst. Alle 15 JOGG-partners waaronder het basisonderwijs in de gemeente, de buurtsportcoaches, stichting Samen RKC, Brabant Water, GGD Hart van Brabant, MIKZ kinderopvang, Deli XL en de gemeente, bevestigden hun deelname.

Volg ook @Allesportzaken