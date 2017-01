Zutphen wist al maanden van gezondheidsklachten

De gemeente Zutphen heeft per direct zwembad de IJsselslag gesloten. Zwemmers kregen last van hun luchtwegen en van misselijkheid. Vooralsnog is onduidelijk wat de klachten veroorzaakt. Ook na technische aanpassingen bleken de problemen niet te kunnen worden weggenomen.

De gemeente Zutphen heeft kennisinstituut TNO ingeschakeld om het gebouw en de technische installaties te onderzoeken. Ook de GGD onderzoekt de oorzaak van de klachten.

Al eerder gemeld

De Stentor berichtte op 16 januari dat “zwem- en waterpolovereniging De IJsselmeeuwen, hoofdgebruiker van zwembad De IJsselslag, al twee maanden geleden een noodkreet stuurde naar het zwembadbestuur en de gemeente Zutphen. Een e-mailbericht daarover is echter wekenlang blijven hangen bij een medewerker van de gemeente.

Steeds vaker last

In dit bericht, dat in het bezit is van De Stentor, slaat IJsselmeeuwen voorzitter Robby van den Broek opníeuw alarm. En dat terwijl de mogelijke risico’s voor de zwemmers al in oktober 2016 bekend waren. Frequente gebruikers van het zwembad bleken steeds vaker last te krijgen van hoesten, misselijkheid, braken en bloedneuzen.

Bestuur treft geen blaam

De IJsselslag is een vrij nieuw zwembad dat in de zomer van 2015 werd geopend. Pas in de tweede week van januari informeerde de betrokken medewerker van de gemeente Zutphen de wethouders. Deze besloten om zwembad De IJsselslag voorlopig dicht te houden.

Pas actie na een rapport

Rik Rook, voorzitter van de stichting die zwembad De IJsselslag exploiteert, betreurt de gang van zaken. Het bestuur treft volgens hem geen blaam. “We hebben de zwemclub gevraagd of leden met klachten die via hun huisarts of onze bedrijfsarts op papier wilden laten zetten.”

Geprobeerd adequaat te handelen

Rook stelt dat dan een rapport had kunnen worden opgesteld en actie had kunnen worden ondernomen. “Maar op ons verzoek kwam nauwelijks respons en bij ‘voldoende metingen’ naar de lucht- en waterkwaliteit, bleef alles binnen de normen. Wij hebben geprobeerd om adequaat te handelen”, aldus Rook.

Volg ook @Allesportzaken