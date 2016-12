Kampen vervangt geleidelijk toplaag kunstgras

Sportwethouder Geert Meijering van de gemeente Kampen is blij met de uitkomsten van het RIVM-onderzoek naar het gezondheidsrisico van rubbergranulaat. Sporten op velden met deze rubber infill blijkt veilig te zijn. Voor de langere termijn kiest Kampen echter voor een kunstgras toplaag die “minder ter discussie staat”.

De wethouder is blij dat het RIVM concludeert dat het risico om te sporten op kunstgras met rubbergranulaat te verwaarlozen is en ziet dan ook geen reden om acuut in te grijpen.

Ander type toplaag

Op de langere termijn wil Kampen echter toe werken naar een ander type toplaag voor de kunstgrasvelden in de gemeente en bij de aanleg van nieuwe kunstgrasvelden zal voor het instrooien van kunstgbrasvelden niet meer worden gekozen voor een rubbergranulaat.

Geen toplaag die ter discussie staat

Bij de bestaande velden zal het rubbergranulaat worden vervangen indien de bovenlaag aan vervanging toe is. Wethouder Meijering realiseert zich dat een ander type toplaag duurder is in vergelijking met rubbergranulaat. “De gemeente wil op de kunstgrasvelden op termijn echter geen toplaag meer die om welke reden dan ook ter discussie staat”, aldus Meijering.

Ander type infill duurder

Bij het kunstgrasveld van vv ‘s-Heerenbroek is de gemeente Kampen volgens Meijering tienduizenden euro’s extra kwijt aan een ander type infill. De aanleg van kunstgras op het trainingsveld van de club werd uitgesteld vanwege de onduidelijkheid over de gezondheidsrisico’s van rubbergranulaat.

Nu de druk eraf is en via het RIVM duidelijk is geworden dat het gezondheidsrisico voor bespelers verwaarloosbaar is, zal de gemeente na Kerstmis om de tafel gaan met het bestuur van de voetbalvereniging om de plannen voor volgend jaar te bespreken.

