Halderberge geeft sportclubs verduurzamingslening

Sportverenigingen kunnen vanaf 1 januari 2017 bij de gemeente Halderberge een verduurzamingslening afsluiten van maximaal 15.000 euro. Deze lening zal tegen een aantrekkelijk rentepercentage worden verstrekt en moet worden ingezet om energiezuinige maatregelen te treffen.

Woningeigenaren in Halderberge kwamen al in aanmerking voor zo’n lening maar de gemeente hoopt met deze lening ook de lokale sportverenigingen een verduurzamingsduwtje in de rug te geven.

Energiezuiniger vastgoed

Eerder werd de verduurzamingslening al in het leven geroepen als één van de maatregelen die Halderberge inzet om de bestaande woningvoorraad en bestaand maatschappelijk vastgoed energiezuiniger te maken. “Via deze lening – tegen een rente die zo’n 3% lager ligt dan de marktrente – kan geld worden geleend voor verduurzamingsmaatregelen in en aan de eigen woning.”

Maatschappelijk vastgoed

“En een lening kan vanaf vandaag ook worden aangevraagd voor de verduurzaming van maatschappelijk vastgoed zoals van een sportvereniging”, zo stelt een gemeentewoordvoerder. “Het Brabantse Halderberge, bestaande uit de kernen Bosschenhoofd, Hoeven, Oud Gastel, Oudenbosch en Stampersgat, verduurzaamt ook al de panden die bij de gemeente in eigendom zijn.”

Energiek Halderberge

De bewonerscoöperatie Energiek Halderberge is heeft al bij aantal sportclubs een duurzaamheidsscans uitgevoerd aan de hand waarvan sportbesturen precies weten wat zij kunnen doen om hun accommodatie energiezuiniger te maken. Omdat het clubs daarvoor vaak aan het benodigde geld ontbreekt, is BenW blij dat de gemeenteraad akkoord is met het voorstel om ook voor sportclubs een duurzaamheidslening beschikbaar te maken.

Bewustmaking clubbestuurders

Milieuwethouder Frits Harteveld: “Dit is een mooie stap om verduurzaming bij clubs onder de aandacht te brengen, hoewel sportclubs zoals vv Hoeven al maatregelen hebben genomen door bijvoorbeeld zonnepanelen te laten plaatsen op de nieuwe kleedkamers. De energiescan maakt verenigingsbestuurders vooral bewust van de mogelijkheden. Wij helpen hen vervolgens graag een handje om maatregelen door te voeren door via een verduurzamingslening de gewenste lening beschikbaar te stellen.”

