Subsidieverdeling sport en vrijwilligerswerk Den Helder

Een nieuw jaar betekent ook een nieuwe ronde subsidieverdeling. Het Helderse college heeft de eerste vergadering van 2017 al direct gebruikt om een groot aantal subsidiebedragen vast te stellen. Onder meer voor sportclubs en vrijwilligerswerk.

Ieder jaar vindt in Den Helder een subsidieverdeling aan sportclubsĀ plaats om inwoners meer te laten bewegen. Voor 2017 hebben 33 clubs subsidie aangevraagd.

Bijna 3 ton

Subsidie wordt door de gemeente verleend voor accommodatiekosten en verbetering van de deskundigheid van kaderleden en vrijwilligers. Daarnaast komt Den Helder speciale doelgroepen in de samenleving tegemoet. Het budget dat voor 2017 door het college kon worden verdeeld bedraagt 293.529 euro.

Karateschool Samurai

Karateschool Samurai in Julianadorp heeft wel subsidie toegewezen gekregen, ook al voldoet de school nog niet aan alle voorwaarden. Het Helderse college ziet deze toekenning voor 2017 als overbrugging. BenW benadrukt echter dat een aanvraag van de school in 2018 wel aan alle voorwaarden zal moeten voldoen. Indien dat niet het geval is, dan kan geen subsidie meer worden verstrekt.

De laatste keer

Een deel van de subsidie wordt gereserveerd voor de renovatie van het gebouw van Budovereniging Dun Hong in Den Helder. Omniverenigingen ontvangen dit jaar voor de laatste keer subsidie voor sporten die niet zijn aangesloten bij een aan NOC*NSF gelieerde sportbond.

Sportservice Den Helder

Naast deze rechtstreekse subsidies ontvangt Sportservice Den Helder 431.270 euro. Van deze bijdrage zullen onder meer het Sportgala en activiteiten op sportgebied worden georganiseerd. Sportservice Den Helder financieert tevens de inzet van een bewegingsconsulent op basisscholen.

Jeugdsportfonds Den Helder

Ook het Jeugd Sport Fonds (JSF) diende voor 2017 een subsidie-aanvraag in. Het JSF Den Helder stelt kinderen uit gezinnen met een laag inkomen, in staat om toch mee te doen aan hun favoriete sport. Het fonds betaalt de contributie en indien nodig andere sportbenodigdheden. Het JSF ontvangt hiervoor van de gemeente een bedrag 65.000 euro.

